Kandidat pete sezone srpskog realityja ‘’Zadruga’’ Ante Baždarić (25) iz Splita napustio je za vikend Bijelu kuću odlukom Velikog šefa jer se zdravstveno stanje njegove majke pogoršalo. Ona je nakon toga, javlja, preminula.

- Zahvalio bih se svima koji su mi bili podrška. Ako sam vas iznevjerio u bilo kojem smislu, žao mi je. Jednostavno sam bio zabrinut za majku i nisam se mogao opustiti. Konstantno su mi letjele misli na majku. Stigao sam sad u Split zbog smrtnog slučaja. Nažalost, nisam stigao vidjeti majku - rekao je Baždarić.

Splićanin je 6. rujna otišao u “Zadrugu”. Prije ulaska nam je rekao da su mu nedostajale kamere jer je prije pet godina bio u realityju “Farma”.

- Zapravo, malo mi je čak i falilo to sve jer su to životna iskustva koja je teško objasniti. To se baš mora doživjeti. Tremu zasad nemam i 100% sam opušten - rekao nam je Ante. Završio je ugostiteljsku školu i trenutačno radi kao kuhar, a ponekad i konobari.

- Poslije ‘Farme’, kad sam izašao iz showa, jedno tri mjeseca sam se odmarao i uživao. Kad sam obavio ‘užitke’ kako treba, nastavio sam se baviti ugostiteljstvom i raznim drugim poslovima - rekao nam je Splićanin.

Pozamašni honorar koji treba dobiti od srpskog showa ne smije otkriti.

- Ne smijem govoriti koliko će mi platiti, ali honorar je odličan i prezadovoljan sam s obzirom na prosječnu hrvatsku plaću - rekao je Baždarić. Njegovi bližnji sve do tada nisu bili blagonakloni da se opet “ogoli” javnosti.

- Obitelj nije bila u početku za to da sudjelujem u ‘Zadruzi’, ali to se sve promijenilo kad su vidjeli koliko je velika moja želja za tim ulaskom pa su prihvatili, a i kad sam im rekao koliki mi je honorar - rekao je Ante. Dodaje kako je dobio samo jedan obiteljski savjet, a to je da se ne potuče s natjecateljima u showu.

- Što se tiče planova u budućnosti i moje karijere, uvijek su mi bile dvije želje čime bih se htio baviti, a to je pjevanje ili modeling - otkrio nam je Splićanin. Novce iz realityja potrošio bi na piće i cure.