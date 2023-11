Splitska pjevačica za dlaku je izbjegla nesreću na snimanju: 'Skoro sam upala u provaliju!'

Mlada splitska pjevačica Lorena Bućan, koju mnogi uspoređuju s Doris Dragović ranije ovog mjeseca objavila je novu pjesmu 'Ženska snaga' koja je na YouTubeu prikupila više od 110 tisuća pregleda. Sada je za In Magazin otkrila da planira 'ubaciti u petu brzinu'.

- Već neko vrijeme to jest, ima možda godinu dana govorim kako trebam brže izbacivati pjesme, da se ne može više raditi pauza od godinu ili dvije između pjesama. To su mi i drugi govorili, to jest, davali mi savjete i ja sam ih poslušala - rekla je Lorena.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lorena već neko vrijeme snima pod okriljem Tonika Recordsa, a i za novu pjesmu su zaslužni Vjekoslava i Ivan Huljić.

- S Tončijem je dosta, kako bih rekla brzo. Znači u većini pjesama sam snimila demo, preslušavala doma par dana, javila bih mu kad sam spremna i otišla u studio i snimila. Sve snimim odjednom, a sa Ivanom je, on mi kaže ponovi koliko god ti hoćeš puta - ispričala je Lorena kako joj je raditi s obitelji Huljić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Lorena je demo verziju pjesme među prvima pustila Jeleni Rozgi, s kojom priželjkuje jednog dana snimiti i duet.

- Kad je Jelena čula pjesmu, ja sam je pitala onako aj, nemoj me molim te lagati, znači ako mi ti kažeš da ne valja, znam da ne valja. Reci mi, molim te je l' trebam išta mijenjati, rekla je ne, ne, ne, ostavi, vjeruj mi. I kad čujem takve riječi to je to. To mi daje totalnu sigurnost, 100 % sam sigurna u to i ničega se drugoga ne bojim - govori Lorena.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Splićanka je također otkrila da je na snimanju novog spota za dlaku izbjegla nesreću.

- Malo sam se bojala u početku. Nisam nikad vozila tako star auto, ali ja kad sam prvi put ušla u nju i izišla nakon pet minuta malo su mi se tresle ruke jer stvarno ima neki poseban mjenjač. Dok sam ja skužila gdje je prva, a gdje druga brzina, to sve izgleda kao da je na istom mjestu, vagu dok skužim, onaj volan okrećem s laktom, s rukama, nogama. Skoro sam upala u provaliju, ali momci su mi naravno pomogli na snimanju, ali kad sam se uživjela onda sam guštala i vozila - kaže.