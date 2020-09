Splitska Vampirica poslužit će krv u 'Večeri za 5': Spava u lijesu, visi u hladnjači s mesom

Prvi dan ću biti Japanka, drugi Cajka, treći Vampirica, četvrti magistra farmacije dr. Olja i peti dan ću biti ja – prava Olja - rekla je osebujna Einfalt

<p><strong>Olja Einfalt</strong> (37) poznatija kao Splitska Vampirica sudjelovat će u splitskom tjednu 'Večere za 5 na selu', a gledateljima i kandidatima predstavit će se u ulozi - vampirice. </p><p>- Nisam se slučajno proglasila vampiricom, a za tu najnoviju ulogu sam se odlučila na svoj rođendan, 11. ožujka. Naime, okolina me je stalno sputavala i upućivala na moje godine i pojedine obrasce ponašanja koji idu ili ne idu u skladu s mojim godinama. Odlučila sam stati na kraj tome i postati vampirica - rekla je Olja u intervjuu za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3892976/splitska-vampirica-posluzit-ce-svjezu-krv-u-veceri-za-5-na-selu-u-slobodno-vrijeme-visi-u-hladnjaci-medju-govedjim-polovicama-izvodi-bizarne-performanse-i-koketira-sa-zagrobnim-zivotom/">RTL</a> i dodala:</p><p>- Ugrizao me vampir, rođena sam u 14. stoljeću i živjet ću vječno! To je poruka kako su godine samo broj i da se ne trebamo stavljati u okvire koje nam društvo nameće u određenim godinama. Osim toga, ta uloga ima i drugo značenje – mi smo društvo vampira! Gledamo samo kako ćemo nekoga ugristi i isisati mu krv, zar nije tako? Današnje društvo je postalo nemilosrdno i ta uloga je personifikacija mog pogleda na aktualno stanje - kaže. </p><p>Otkrila je i kako ljudi na prvu često govore: 'Vidi ove lude koja misli da je vampir', ali kada se bolje upoznaju s njezinim radom, tvrdi, shvate poantu. </p><p>- U 'Večeri za 5 na selu' svaki sam dan u novoj ulozi i svaki dan se iznova upoznajem s kandidatima. Prvi dan ću biti Japanka, drugi Cajka, treći Vampirica, četvrti magistra farmacije dr. Olja i peti dan ću biti ja – prava Olja - rekla je za kraj. </p>