Splitski fotograf Jadran Lazić za 24sata o požaru u LA-u: 'Ovdje je sve gore, svi smo u opasnosti'

Razorni šumski požari koji okružuju Los Angeles proširili su se na Hollywood Hills, nakon što su drugi požari u tom području usmrtili najmanje pet ljudi, uništili stotine domova i iscrpili resurse za gašenje požara i zalihe vode do krajnjih granica. Više od 100.000 ljudi dobilo je naredbu za evakuaciju...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Požar u Los Angelesu | Video: Reuters

U Los Angelesu se trenutno nalazi i poznati splitski fotograf Jadran Lazić koji više od 30 godina živi tamo, no za 24sata kaže kako ne pamti da je ikada vidio ovakvu katastrofu.

- Situacija je sve gora, vatrogasci imaju problem s gašenjem požara zbog jakog vjetra i ostalih uvjeta - ispričao nam je Lazić.

Kako javljaju strani mediji, novi požar je na Hollywood Hillsu izbio u srijedu navečer, a u okrugu Los Angelesa se broj požara povećao na šest.

- Brine me što je šef vatrogasaca rekao da je cijelo područje u opasnosti i da svi moramo biti spremni na evakuaciju - priča Lazić te dodaje kako su on i supruga spremni da u bilo kojem trenutku napuste svoj dom, iako se nadaju da do toga ipak neće doći. No, ako će se ipak morati evakuirati, privremeni dom pronaći će kod prijatelja koji mu je ponudio smještaj na Beverly Hillsu.

- Još smo u Los Angelesu. Pratimo vijesti i na oprezu smo - istaknuo je.