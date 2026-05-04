Splitski HNK se na poseban način zahvalio Terezi Kesoviji

U nedjelju je na splitskom Starom placu održan veliki emotivni oproštajni koncert naše glazbene dive Tereze Kesovije. Mnogobrojna je publika u glas pjevala njene pjesme, a tražila se i karta više za ovaj glazbeni doživljaj.

Povodom Terezinog zadnjeg koncerta u Splitu, splitsko Hrvatsko narodno kazalište pripremilo je za nju poseban doček koji ju je ganuo, a sve je objavili na svom Facebook profilu.

"U društvu prijatelja i suradnika, kraj jedne divne večeri protekla u znaku glazbe, emocije i poštovanja prema jednoj od najvećih diva naše glazbene scene. Hvala, draga Tereza, na povjerenju, toplini i umjetnosti koju nesebično dijelite s publikom već generacijama", napisali su uz video.

Na snimci se vidi vesela atmosfera okupljenih koji srdačno dočekuju i pozdravljaju pjevačicu, dok ona sretno stoji uz svoju asistenticu i u glas sa svima pjeva stihove pjesme "Nima Splita do Splita".

A kako je bilo na koncertu pogledajte u videu: