Mark Maret (12) iz Splita posljednje četiri godine sam stvara i producira elektronsku glazbu u profesionalnom softveru, a objavio je i novu pjesmu 'U orbiti'.

Učenik je šestog razreda Osnovne škole Žnjan Pazdigrad te uči gitaru u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu, a u slobodno vrijeme bavi se videom i glazbom te 3D animacijama. Vjerojatno je najmlađi glazbeni producent u ovom dijelu regije, što podrazumijeva da sam stvara, pjeva, repa i aranžira svoje uratke.

Iza sebe već ima jedan album s 10-ak pjesama žanrovski od trapa, preko dubstepa do drugih aktualnih pravaca elektronske glazbe s dječjom tematikom ili, kako on to sve skupno naziva, kidstepom. Album je objavljen na glazbenom servisu Bandcamp i dijelom na njegovom YouTube kanalu.

Krajem prošle godine krenuo je u pripremu drugog albuma kojeg najavljuje pjesma 'U orbiti'. U aranžmanu spojio je trap, dubstep i ponešto elemenata EDM-a kako bi dobio podlogu za stihove u kojima spominje kaštelanskog youtubera Marka Kaleba s kojim je snimao video skečeve, Vojka Vrućinu, najdražeg mu glazbenika uz Estonca Tommyja Casha, kao i o kratkim zgodama iz Splita i okolice.

Mark miksa pjesme u splitskoj multimedijalnoj udruzi Combo gdje njegovi roditelji uz druge članove vode multimedijalne edukacije i projekte te pokušavaju djeci pobuditi zanimanje za kreativnim stvaralaštvom na računalima, a ne samo puko konzumiranja igrica.

Tako je s mamom, profesoricom glazbene kulture, prošle godine snimio i video lekciju 'Glazba u digitalnom okruženju' za potrebe projekta i- nastava, Agencije za odgoj i obrazovanje. Mark u tom videu pokazuje vršnjacima kako se stvara glazba u profesionalnim i besplatnim računalnim programima.

Lani je objavio i video za pjesmu 'El Coronel', a uskoro počinje snimanje prvih kadrova za 'U orbiti' gdje će mu se pridružiti neki akteri iz pjesme.

