Splitski ugostitelj Mima Gusić: 'Tri puta su mi razvalili kafić'

U velikom istraživačkom serijalu 24sata otkrivamo sve tajne noćnog života u Hrvatskoj. Kako napraviti profitabilan lokal, koliko se može zaraditi, koliki su honorari za pjevače, kako se nose s inspekcijama i policijom otkrili su nam vlasnici naših najpoznatijih klubova.

- To je surova borba za opstanak. Za otvoriti klub od 500 kvadrata, bez ikakvog programa i zaposlenika, treba vam minimalno milijun eura - rekao nam je poznati zagrebački ugostitelj Nenad Šepak. Dok su se u Saloonu okupljale poznate face i partijale do jutra, na drugom kraju grada, tamo negdje na izlasku, nicala je nešto drugačija priča.

Noćni klub “Kod Mome” često je bio posljednja postaja u izlascima Zagrepčana i onih iz okolnih mjesta, a vlasnik Momčilo Jović za potrebe kluba nabavio je vuka, zbog čega su dolazili i oni nezainteresirani za ovu vrstu glazbe. I trik s vukom je upalio, a “Kod Mome” se “hodočasti” i 35 godina kasnije. Tu je i druga strana priče, ona inspektora i Porezne uprave, koji gazde love u prekršajima. Od 188 klubova, koliko ih se nadziralo od početka 2019. do kraja rujna, kod njih 127, dakle više od dvije trećine, utvrđene su nepravilnosti

Mississippi na Gripama zimi, Shakespeare na Zenti ljeti, pa na Sućidar u Gusića na krafne. To je bila ruta onih željnih dobre zabave u Splitu.

Vlasnik diskoteka i pekare Miljenko Mima Gusić (48) 1992. u veljači je prvo otvorio Mississippi, a šest mjeseci poslije Shakespeare. Četiri godine poslije otvara Star Rock Caffe u centru Splita, a 2003. Tribu u lučici Mornar. Mississippi je držao do 1997. kad ga je prodao Igoru Štimcu koji ga je preimenovao u Masters. Shakespeare je držao do 2000., a Tribu do 2007.

- Istekao mi je ugovor za Shakespeare i nisam ga produžio. Nije mi se to više dalo. Svako nekoliko godina otvorio bih novi klub jer bih se zasitio - kaže Mima. U ugostiteljstvo je ušao mlad, imao je 19,5 godina.

- Jednostavno sam volio to. Otac mi je dao novce i tako je to krenulo. Radio sam dan i noć. Bio sam mlad, imao sam ekipu, sad to više ne bih mogao, godine su me tad vukle. Non stop sam radio, svaki dan obilazio klubove i vodio brigu o svemu. Nema privatnog života. Svaku večer radiš, svaku večer su pune diskoteke i to te malo ponese - priča Mima.

U Mississippija se pamte nastupi Olivera Dragojevića, Željka Bebeka, Jasmina Stavrosa, Tonyja Cetinskog, grupe ET...

- Najveća ludnica bila je u vrijeme hita ‘Tek je 12 sati’ grupe ET. Ljude smo na rukama unosili u klub - kaže Mima. Zlatko Pejaković pjevao je 11 dana zaredom i svaku večer klub je bio dupkom pun. Legenda kaže i da je Jasmin Stavros skačući po bini u Mississippija ozlijedio se, otišao na hitnu i vratio se nastupati.

Bilo je svakakvih situacija koje su meni normalne. Nekih se doduše ne želim ni sjećati. Stavros je lik koji daje sve od sebe i najveći je profesionalac. On pjeva po četiri sata. Svaku kunu zaradi, kaže Mima.

Shakespeare je bio diskoteka na donjem, a restoran na gornjem katu.

- Pokojni Gama je bio kuhar. Svaki dan od 1. lipnja do 15. rujna je bilo krcato. Ponedjeljak je bio jači od subote. Tu su stasale generacije. Vidio bih ispred Shakespearea cure koje su bile premlade za ući u diskoteku, ali bi ih roditelji pustili do dva ujutro da budu ispred kluba. Kasnije su zimi dolazile u Mississippija - kaže Mima.

Star Rock Caffe otvorio je 1996. Kompletnu opremu, Cadillac koji je bio u kafiću, gitare, Madonnin korzet koji je kreirao Jean Paul Gaultier, aparat za Coca-Colu iz Los Angelesa donio je Dražen Vrdoljak. Bilo je tu replika i originala.

- Potpisi rockera na gitarama su bili originalni. Opremu sam platio 250.000 dolara. Uglavnom sam podijelio sve. Zapravo, Cadillaca je kupio čovjek iz Zagreba za neku siću. Prethodno je stajao na selu u garaži i bio cijeli zahrđao - otkriva Mima.

U njegovu klubu Tribu, koji je držao od 2003. do 2007. partyjala je i holivudska zvijezda Tara Reid. Doveo ju je Mimin tadašnji PR kluba Sergej Bijelić.

- Imao sam najjače PR-ove kluba, Sergej, Sina i Geljo, koji je nakon Tribua otišao u New York u Pink Elephant. Pokucao je na vrata i uzeli su ga istu večer. Svaki dan dođe im sto PR-ova, svih sto odbiju. Njega su odmah prvu noć uzeli koliko je lud bio - govori Mima. To mu je ujedno najdraži lokal koji je imao. Na 3300 kvadrata od čega je 300 bio restoran natiskalo bi se po 6000 ljudi subotom, petkom 5000 pita, priča Mima. Prvi je u Hrvatsku, u klub Tribu, doveo brazilske plesačice, koje je doveo iz Amsterdama.

- Kasnije su to napravili na Zrću - kaže Mima. U klubu je bio i velik bazen, koji bi u tri ujutro bio krcat gostima.

- Žene su u toaletama skakale u bazen - prisjeća se sa smiješkom Mima. Kuma kluba bila je Jelena Rozga, koja je tad tek počinjala solo karijeru nakon Magazina. U Tribuu su partyjali i Ronaldo, Cafu i Dida.

- Došli su nakon utakmice Hrvatska Brazil. Bili su okruženi zaštitarima, ali odlično su se zabavili. Nikad nisam htio narodnjake u svojoj diskoteci. Kad sam prodao klub Tribu, koji je radio do 2007., Split je krenuo nizbrdo što se tiče zabave - govori Mima.

Najviše, kaže, nisu trošili nogometaši kako se stvorila fama.

- Tko je igrao u Hajduka tad nije imao lipe. Trošili su biznismeni. Jedino je Štimac od nogometaša mogao nešto trošiti. Ali to je bilo na tri dana, ljudi imaju svoje obaveze, igraju vani. Poduzetnici i konobari najviše troše. Konobari imaju žive pare, svaku večer troše. To su samo priče da nogometaši najviše troše. Ugostitelji, poduzetnici, građevinari... oni najviše troše. I još nešto. Stalan gost je najbolji gost. Nisam radio u vrijeme stranaca, sad kad turizam cvate u Splitu. Da sad imam Tribu, umjesto 500.000 kuna radio bih s dva milijuna kuna s ovom publikom, odnosno strancima - rekao je Mima i otkrio nam tajnu svog uspjeha.

- Bio sam uporan. Trebaš svaku večer biti na licu mjesta. Moraš ispratiti deset generacija, izlaziti i družiti se s njima. Opijati se i svaku večer biti u klubu - kaže.

Poznati pjevači u to doba nisu imali nikakav zvjezdani tretman. Odradili bi nastup, a onda bi sjeli u posebnu prostoriju kraj kancelarije večerati i družiti se do jutarnjih sati. Najveći partyjaner među zvijezdama bio je Dino Dvornik. Dolazio je u Shakespeare, a kasnije u Tribu.

- Došao bi privatno, ušao u DJ pult i ne bi se micao do jutra. Dolazio je s bricom, to mu je bio dobar prijatelj, ali najviše je sam dolazio - rekao je Mima. U Shakespearea je prvi solo nastup imao Gibonni.

- Dino, Gibonni, Ban, kompletan splitski đir, svi su dolazili i privatno. Za šankom bi pili to je bila zezancija, ljetni đir.

Ipak, nije sve bilo tako idilično. Sredinom devedesetih Mimi su tri puta rušili diskoteke, dva puta Mississippi, jedan put Shakespeare.

- Bio sam mlad i lud. Da sam bio stariji ne bi popustio što sam popustio kad sam bio mlađi. I dogodilo bi se možda da danas ne bi sjedio s vama za ovim stolom - kaže Mima.

Sjeća se tako incidenta kad je Doris Dragović nastupala u Mississippiju.

- Dvojica gostiju zakačila su se s redarima, redar je jednog udario, a sutradan ih je došlo 50 i kompletno do temelja srušili diskoteku. Dobio sam 180.000 tadašnjih maraka odštete, a šteta je bila 400-500.000 maraka. U Shakespearea su jednom pucali uzijem, raznijeli su sve. Kompletan ulaz. Imao sam situaciju kad me tip tražio novac na šanku. Ja taman bio otišao u kancelariju i kroz zadnja vrata izašao i otišao kući. On je došao za mnom i ispucao pet metaka u vrata od kancelarije. Sreća da sam izašao dvije minute ranije. Znalo se desiti da tip dođe u diskoteku i prijeti bombom da će sve raznijeti. Ponekad nekog pijanog ne bismo pustili u diskoteku. Jedan je tako došao u pekaru i izrešetao je. Ujca mi je ozlijedio i propucao mu bedro. Jednom su mi toljagom stukli Mercedes - kaže Mima.

Otkrio je i kako je rješavao takve teške situacije.

- Privatne nisam imao zaštitare. Ali morao sam imati redare koji su u gradu bili strah i trepet da bi mogao opstati i preživjeti. Što se tiče klubova, imali smo jednu Vanju koja je bila za te krizne situacije. Ona je bila Andol, Aspirin, Normabel, koji bi njih izliječio razgovorom. Da je poslan neki redar ili neki muškarac u tom trenu, raznio bi i sebe i cijeli klub oko sebe - rekao je Mima, koji nije imao problema s nalaskom zaposlenika, ali ni s posjećenošću diskoteka nakon incidenta.

- Mogao sam ih svaki dan sto zaposliti. To je bilo posla i masne manče. Nakon incidenta atmosfera bi bila još luđa u klubu. Luda vremena - smatra.

Žali li danas za tim što je ušao u taj biznis, pitamo ga.

- Žao mi je što sam ušao u sve to i što sam sve to prošao. Da sam znao, ne bi. Puno me to sve skupa koštalo financijski, stalno moraš plaćati nešto. Da radiš nešto drugo ne bi poznavao takve ljude. Bilo je puno lijepih momenata, zabave i provoda, ali puno više šokova i stresova pogotovo sredinom devedestih. Danas imam jedan mirniji život - rekao je Mima.

Više nije u ugostiteljstvu.

- Otac se vratio iz Njemačke 2008. i otišli smo u građevinu - kaže Mima. Jedna od zvijezda koja mu nikad nije nastupala u klubu je Severina.

- U moje doba ona jednostavno nije bila popularna, odnosno nije bilo potražnje. U moje doba imala je pjesmu ‘Dalmatinka’. Nisi to mogao dovesti u diskoteku – zaključio je.

