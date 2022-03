Spojio ih je jedan ples: Glumac Filip Vidović posvetio je nastup u showu novopečenoj zaručnici

Mladi glumac Filip Vidović (31) u nedjelju je u showu 'Ples sa zvijezdama' otplesao salsu, a ples je posvetio svojoj zaručnici Nataši Pavičević. Nataša je baš instruktorica salse, a Filip ju je upoznao upravo na jednom plesnjaku.

Nataša se sinoć pojavila u uvodnom prilogu i ispričala je da ju je Filip osvojio svojim pogledom, a to je nedavno potvrdio i Filip.

- Bila je to zaljubljenost na prvi pogled koja se vrlo brzo pretvorila u ljubav - priznao je Vidović.

Sudeći po Filipovom uspjehu u showu, možemo očekivati da će daleko dogurati te da će ubuduće s Natašom moći plesati različite stilove i uživati u plesu.

Podsjećamo, mnoge gledateljice će ostati razočarane jer je talentirani glumac već zaprosio svoju djevojku, a zna se i za kad planiraju vjenčanje.

- Zaručili smo se! Odlučili smo da je proljeće 2023. naše, imamo i jedan datum koji nam je drag, ali to ostaje tajna - izjavio je Filip.

Filip i Nataša podrška su jedno drugome i jednako ulažu u svoj odnos te ništa ne uzimaju zdravo za gotovo.

- Nataša je moja najveća navijačica. Puno mi pomaže to što ona razumije plesni svijet, kasne i duge probe, što me strpljivo sluša dok kukam o svemu. Često razmišljam deset koraka unaprijed pa me ona zaustavi i podsjeti da se fokusiram na korak po korak, na izazov po izazov i da uživam u procesu - otkrio je Filip.