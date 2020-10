Spomenka je 10 godina živjela u izolaciji: 'Prijatelji su se prepali, kao da sam bila u nekoj divljini'

Bilo mi je jako lijepo i to je stvarno neprocjenjivo iskustvo. Mada sam ja bila povezana s gradom i automobil sam imala... Bila sam više aktivna što se tiče žive hrane i tog znanja koje sam prenosila ljudima, ispričala je

<p>U showu 'Večera za 5' kandidate je u utorak ugostila <strong>Spomenka</strong>, koja konzumira samo sirove namirnice i koja je gozbu poslužila na terasi u Rijeci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ova natjecateljica je do prije pet godina živjela u istarskom selu Krmed, a kad se prije 15 godina odlučila na taj potez, neki su bili iznenađeni, piše <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3909108/spomenka-otkrila-kako-je-10-godina-zivjela-u-izolaciji-moja-kci-je-odmah-to-prihvatila-vise-su-bili-prijatelji-koji-su-tako-malo-negativno-razmisljali/">RTL</a>.</p><p>- Bilo mi je jako lijepo i to je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo. Mada sam ja bila povezana s gradom i automobil sam imala... Bila sam više aktivna što se tiče žive hrane i tog znanja koje sam prenosila ljudima. Međutim, puno vremena sam provodila baš tamo na imanju u toj našoj eko kući od nekih 50-ak kvadrata. Imali smo i voćke i masline, ali ništa to nismo prodavali, to je bilo samo za nas. Jako lijepo! Samo opet, trebaju nam ljudi - ispričala je Spomenka.</p><p>Dodala je kako je njezina kći odmah to prihvatila.</p><p>- Više su bili prijatelji koji su tako malo negativno razmišljali, malo su se prepali toga jer je to njima svima bilo neprirodno da sam se ja tako odlučila otići, kao da sam bila u kakvoj divljini. Ali evo, to je zbilja poseban život zato što smo imali samoodrživost - otkrila je.</p><p>Inače, Spomenka je nakon večere ukupno zaradila 29 bodova. <strong>Mirjam</strong> joj je dala devetku zato što joj je sve bilo super osim juhe, <strong>Irena </strong>je također dala devetku - sve joj je bilo novo i fino, ali ipak nije bilo savršeno.</p><p><strong>Željko</strong> se odlučio za osmicu zato što je više očekivao, a<strong> Nikita</strong> je dala ocjenu tri zato što nije naviknuta na sirovu prehranu. </p>