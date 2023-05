Šprajc: 'Bilo je nemoguće ženi smuljati zašto nisam doma. Sve se to pomalo otelo kontroli...'

Nitko nije mislio da ću proći dalje od druge emisije jer sam stvarno pravi pjevački antitalent. No htjeli smo napraviti malo zafrkancije oko toga pa ja ionako pjevam svakog petka u 'Stanju nacije', govori nam kroz osmijeh voditelj Zoran Šprajc (55).

Voditelj se krio ispod maske Mede u showu ''Masked Singer'', a Šprajc nije očekivao da će se zadržati do samog finala.

- Stvar se potpuno otela kontroli. U jednom trenutku mi je baš bilo neugodno kad su ispale maske koje stvarno dobro pjevaju, ali nazad se više nije moglo. Publika me zarobila i eto do samoga kraja me nije puštala - kaže Šprajc pa zaključuje:

- Maska je očito bila važnija od mojih pjevačkih (ne)sposobnosti, pa mi je Medo tako priuštio najluđe televizijsko iskustvo koje sam ikad imao.

Zbog teškog disanja ispod maske, Šprajc je svaki slobodni trenutak trčao u kabinu po zrak.

- Ona je bila tako toplinski izolirana da se već nakon nekoliko koraka u njoj postiže efekt finske saune, pogotovo ako uzmete u obzir da sam ja sam po sebi medvjed, pa kad medvjedu staviš masku medvjeda, onda stvarno nije lako - smije se Šprajc.

Dodaje kako je bilo teško kriti od ukućana gdje provodi subote navečer. Na kraju je ostao bez izlika.

- Prvi put sam doma uspio nešto smuljati, ali nemoguće je da svake subote čovjek može smisliti izgovor zašto ga cijeli dan i cijelu večer nema doma, osim ako ne želi rastavu braka (ha, ha).

Šprajc je s kolegama izbjegavao bilo kakav razgovor o ''Masked Singeru''. Kako kaže: "Ako bi netko o tome otvorio temu, ja bih je odmah zatvorio'".

Na parkingu ispred Jadran filma, gdje se snima show, Šprajc bi stigao u crnoj hudici na kojoj piše ''Masked Singer''. Na glavi bi nosio tamni vizir, zbog čega je jedan gospodin na parkingu pomislio da vidi pljačkaša.

- Prije nego što izletim iz auta obično pripazim da okolo nema nikoga, ali jednom sam naletio na nekoga gospodina koji se prepao misleći valjda da sam pljačkaš, a kako ne smijem ništa reći, snašao sam se tako da sam mu brzo okrenuo leđa na kojima je pisalo ime emisije pa je skužio o čemu se radi - prisjetio se voditelj, kojeg ćemo možda u petak gledati ponovno kao Medu, ali u njegovu showu ‘’Stanje nacije’’.

