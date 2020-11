\u00a0

Kao i svaki pravi motor (a osobito onaj koji pogoni ovakav teretnjak \ud83d\ude04) kona\u010dno i moj ima \u010detiri cilindra. Upgrejdanje i fine tuning izvr\u0161eni pod ravnanjem maestra Borisa Star\u010devi\u0107a i prve violine Tomislava Letilovi\u0107a u kardioloskoj radionici KB Merkur Damira Kozmara. Sve je pro\u0161lo dobro da ne mo\u017ee bolje a jo\u0161 dobrija vijest za sve pacijente KB Dubrava je da su uz Merkur i ostale zagreba\u010dke bolnice po\u010dele prihva\u0107ati pacijente s Dubrave. Lo\u0161a vijest je da pritisak postaje sve ve\u0107i i ako se ovako nastavi postat ce neizdr\u017eiv. Zato sebe i svoje \u010duvajte vi\u0161e nego ikada! Vidimo se u ponedjeljak u Rtl Direktu. #kardio #koronografija #stent #upgrade #4.0 #merkur #dubrava #lije\u010dnici #solidarnost #kovid #zdravstvo #srce\u2764





