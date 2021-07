Voditelj Zoran Šprajc (53) umalo je u utorak zbog automobila Mate Rimca (33) zakasnio u vlastitu emisiju RTL Direkt.

POGLEDAJTE VIDEO

Hrvatski izumitelj Mate Rimac bio je gost u sinoćnjoj emisiji. Prije samog početka emitiranja, Rimac je rekao Šprajcu da je u studio stigao Neverom, dva milijuna eura vrijednom jurilicom koju je Mate početkom lipnja predstavio javnosti.

Ne propuštajući priliku, voditelj je izletio iz studija kako bi se fotkao ispred 'svemogućeg' bolida zbog čega se zadihan vratio u studio, a takav i započeo s emisijom.

- Prvi put da sam umalo zakasnio u emisiju. Deset minuta prije početka, Mate Rimac mi je, dok smo se fotkali u hodniku, onak' usput rekao da je na intervju došao s Neverom. Naravno da sam morao izjuriti van, takav superbolid na parkingu u Krapinskoj i to još origigi hrvatski superbolid ne propušta se vidjeti, opipati, pomaziti. Da nisam oženjen, oženio bih se za njega koliko je to čudo dobro i lijepo napravljeno. U zadnji trenutak uspio sam se odvojiti od Nevere i utrčati u studio, uspuhan i znojan, ali tako je to kad #wecreateemotions. Ovu nadrealnu scenu od milijun dolara fotkao je Mate jer kad čovjek u mraku zna praviti ovakve automobile, onda zna i u mraku fotkat. I fakat :) - napisao je Šprajc u opisu fotke na kojoj pozira kraj automobila.

Razlog gostovanja hrvatskog izumitelja Rimca kod Zorana Šprajca je, kao što svi već znaju, posao života koji je sklopio u ponedjeljak.

Podsjetimo, Rimčeva kompanija postala je većinski vlasnik Bugattija, a kompanija Rimac Automobili postala je Rimac Grupa koja je podijeljena na dvije tvrtke: Bugatti Rimac i Rimac Technology.