Mate Rimac jučer je i službeno objavio kako preuzima Bugatti i da se dvije tvrtke spajaju u Bugatti Rimac. Ta vijest odjeknula je u svim svjetskim medijima, a službeno predstavljanje održano je jučer u Dubrovniku. Sjedište nove tvrtke bit će u Hrvatskoj.

- Prije 12 godina kad sam pokrenuo firmu da mi je netko rekao da će se ovo desiti ne bi vjerovao, ali sam pokrenuo firmu s idejom da napravimo nešto veliko. Iako je tu već puno rezultata, sad je već preko 1000 zaposlenih u firmi, imamo partnere poput Porschea, Volkswagena, Hyundaija, najveće firme na svijetu, preuzeli smo sad i Bugatti, mi i dalje smatramo da smo na početku svog puta - rekao je Rimac u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

Rimac poručuje kako nema kraja i da je ovo tek početak.

- Porsche postoji 70 godina, Bugatti postoji 110 godina. Mi kažemo da ne gledamo kratkoročno, srednjoročno nego jako dugoročno i kažemo da želimo izgraditi firmu za 100 godina - rekao je.

Sjedište ove tvrtke bit će u Hrvatskoj. Dijelovi će se proizvoditi u Hrvatskoj dok će se automobili sklapati u Francuskoj.

- Sjedište i razvoj za Rimac i Bugatti ostat će u Hrvatskoj. To je najvažniji, najključniji dio firme. Znači, sav razvoj budućih Bugatti modela i budućih Rimac automobila uključujući pogonske sustave bit će u Hrvatskoj - rekao je Rimac.

Rimac kaže kako nije bilo lako razviti takvu tvrtku, ali da nikad nije htio otići iz Hrvatske.

- Ja sam htio dokazati i pokazati da je to moguće raditi ovdje i sve sam radio da to ostane ovdje. Puno puta samo bili pred odlaskom. Nije to toliko do države, nego fali taj cijeli ekosustav. Nema investitora, nema venture kapital fondova, to jest, nešto sad ima. Tada kad sam ja krenuo nije bilo. Nemaš znanja tu, nemaš talenta, moraš sve izgraditi ispočetka - rekao je Rimac.

- Ja nisam nikad bio negativan oko Hrvatske, nego je jednostavno naša realnost bila da je bilo teško opstati tu, ali smo uspjeli i sad je to to - dodao je.

Što se tiče njegove Nevere Rimac kaže kako je u planu proizvoditi 50 automobila godišnje i 50 platformi za proizvođača koji radi automobile na bazi Nevere te 100 komada godišnje zajedno. Kaže kako je prva godina proizvodnje rasprodana.

Rimac smatra kako u ovakvim projektima nije nužna pomoć države.

- Meni nije ni pomagala ni smetala do sada u nekom velikom obimu. Mi smo do sad platili 20 milijuna eura poreza, dobili smo dva milijuna eura potpora od Hrvatske. Sad smo napokon dobili zemljište za izgraditi kampus dok se istovremeno sve druge zemlje čapale da to radimo kod njih - rekao je Rimac.

Rimac poručuje kako je svojim primjerom htio pokazati kako je ovako nešto moguće u Hrvatskoj i kako je moguće da i ljudi iz inozemstva dolaze raditi kod nas.

- Ja želim stvoriti uvjete da što više ljudi iz dijaspore se vrati tu sa iskustvom iz industrije. Imamo jako puno već takvih slučajeva - poručio je.

Kaže i kako prati utrku bogataša tko će prije u svemir i da je i sam dobio ponudu da leti na Mjesec, ali je to odbio.

- Ja radije ostajem tu. Imam dovoljno izazova ovdje - zaključio je Rimac.