Sprema se film o Miši Kovaču! Producent: 'Pa on je Elvis naših prostora, zaslužio je imati film'

Naravno da bi se o Miši i Oliveru trebao raditi film, ali o tome odlučuje puno različitih faktora. Mišo bi sigurno bio gledan u cijeloj regiji - on je uvijek bio više od pjevača, bio je, čak i u vlastitim očima, ikona, dio je nedavno objavljenog teksta novinara i književnika Borisa Rašete.

Na filmu o Miši Kovaču rade, zapravo, već nekoliko godina. Trebalo bi to biti djelo producenata Igora i Frana Juraja Prižmića te scenarista Borisa Homovca. Zasad se samo toliko zna.

- Ja sam još prije više od deset godina došao do spoznaje kako je Mišo Kovač jedna od rijetkih pojava na domaćoj i regionalnoj javno-estradnoj sceni čija bi životna priča i karizma privukli enorman broj gledatelja u kino dvorane, kad bi se napravio igrani film o njegovu po mnogim aspektima burnom, nadasve uspješnom, ali donekle i tragičnom životu. Prije otprilike dvije i pol, tri godine počeo sam intenzivnije razvijati tu priču, ponukan i tadašnjim golemim uspjehom srpskog filma 'Toma', koji je uspio osvojiti ne samo gledatelje u Srbiji, nego pokorio doslovno cijelu regiju, što sam siguran da može biti i slučaj s Mišom bude li napravljen jednako kvalitetno - rekao nam je Fran Juraj Prižmić pa nastavio:

- Sve to koincidira i sa svjetskim trendovima produkcije biopicova o najvećim glazbenim zvijezdama svih vremena - Buzz Luhrmann je napravio film o Elvisu, prije toga su napravljeni biografski filmovi o Freddieju Mercuryju i Eltonu Johnu, trenutno je u produkciji i film o Sinatri koji režira Martin Scorsese, a u kojem će Franka navodno glumiti Leonardo DiCaprio, te o Bobu Dylanu, kojega će glumiti Timothee Chalamet, Madonna priprema film o samoj sebi koji će sama režirati, Sam Mendes priprema film o Beatlesima, a Jeremy Allen White, zvijezda hit serije The Bear, utjelovit će Brucea Springsteena u filmu o njemu. Naprosto je došlo vrijeme da svi oni glazbenici na čijoj su muzici odrasle generacije, kako naših roditelja, pa čak i baka i djedova, tako i nas samih, sad već u srednjim godinama, dobiju filmsku ekranizaciju svojih života i karijera, a ja i moji suradnici pratimo taj trend i dovodimo ga u Hrvatsku realizirajući ovakav jedan projekt.

Film će pratiti Mišin život od djetinjstva u Šibeniku do mladosti i prvih nastupa u Beogradu pa sve do Zagreba i Splita, kad postaje zvijezda, pa do zrelih godina, priča nam Prižmić, kad u zemlji od 22 milijuna stanovnika prodaje 20 milijuna ploča. Bit će tu i današnje vrijeme, "kad kao čovjek u poznim godinama rezonira svoj život i suočava se s njegovim najbolnijim trenucima".

Na projektu se već radi neko vrijeme.

- Polako pripremamo projekt za prijavu na javni poziv HAVC-a i ostalih nacionalnih institucija na kojima ćemo konkurirati za dobivanje sredstava s kojima bismo zatvorili dio financijske konstrukcije filma. Drugi dio planiramo zatvoriti sredstvima koproducenata iz regije te sponzorima koji već sad iskazuju veliki interes za sudjelovanjem u ovakvom jednom vrlo ambicioznom projektu kakvog dosad u Hrvatskoj nije bilo, a koji će sigurno privući veliki interes javnosti - dodao je mladi Prižmić.

Pitanje glavne uloge postavlja se samo po sebi. Prižmić objašnjava njihov plan za odabir svih uloga.

- Za razliku od većine hrvatskih producenata i redatelja koji uloge dijele po sistemu 's tobom sam prijatelj, skupa se opijamo po tulumima i premijerama pa ću tebi dati tu i tu ulogu'..., moji suradnici i ja smatramo kako je puno bolje za sam film, bilo koji film ustvari, kad bi se za svaku pojedinu ulogu, pogotovo neku veću i značajniju, napravio casting, na koji mogu doći svi zainteresirani, pa da vidimo tko ima najviše talenta utjeloviti kako Mišu, tako i ostale uloge. Pogotovo žena koje su ga pratile kroz život i obilježile ga, a to su njegova majka, zatim prva supruga Ljubica, druga Anita te treća i aktualna Lidija. I, naravno, njegova jedina kći Ivana, da spomenem samo neke od likova.

Scenarist i redatelj se zna?

- Scenarist i redatelj filma je poznati televizijski autor, urednik te kritičar i novinar Boris Homovec, koji je prije nekoliko godina debitirao s dugometražnim igranim filmom 'Više ne znam ko smo mi', s Dorom Fišter i Lukom Dragićem u glavnim ulogama. Boris je jedan vrlo zreo sineast koji je većinu života proveo sa strane, pišući, recenzirajući i kritizirajući druge kako režiraju ili pišu, da bi potom odlučio kako je vrijeme da oboružan svim tim iskustvom i spoznajama o filmu i izvan njega i sam počne režirati, te mislim da je ta kombinacija njegovih svih dosadašnjih karijera, a imao ih je mnogo i sve su bile uspješne, ključna formula za odličan scenarij koji je napisao o Miši i njegovu životu, a koji 'običan' hrvatski redatelj i scenarist ne bi uspio tako dobro napraviti - ambiciozno nam govori Prižmić.

To je golemi projekt, samim time treba ga popratiti i financijski. No ne bi trebao biti najskuplji dosad.

- Teško da će ikad itko u današnjoj Hrvatskoj, pa tako i ja, silnom talentu usprkos, uspjeti nadmašiti mog oca Igora i njegova partnera Jakova Sedlara koji su 1995. godine u tad još ratom zahvaćenoj Hrvatskoj i BiH producirali 'Gospu' s hollywoodskim glumcima Martinom Sheenom, Michaelom Yorkom i Morgan Fairchild u glavnim ulogama, te za taj film skupili budžet od 4,8 milijuna američkih dolara, što je uzimajući u obzir inflaciju i kupovnu moć dolara tad jednako kao otprilike 8,2 milijuna dolara danas. Taj film je do danas po mnogo čemu ostao na samom vrhu hrvatske kinematografije, daleko ispred svih ostalih domaćih filmskih i audiovizualnih ostvarenja, ali budite sigurni da 'Mišo' neće biti puno inferiorniji naspram njega, možda ga neće utjeloviti hollywoodski glumci, jer mi ćemo snimati na hrvatskom, ali sve ostalo će biti na nivou na kojem zaslužuje biti kad je pitanju legenda kakva je Mate Mišo Kovač.

Jeste li pričali s Mišom o tom projektu?

Još kad smo počeli intenzivnije razmišljati o radu na projektu sam, naravno, razgovarao o tome s ljudima bliskim Miši i najavio im koji su mi planovi. Njegov menadžer, inače moj dobar prijatelj, upoznat je s mojom ambicijom da napravim ovaj film, ali s Mišom osobno i s njegovom suprugom Lidijom nismo razgovarali, što ne znači da nećemo, ali u ovoj fazi mislim da je i bolje da imamo jedan mali odmak jer nekad nije ni dobro da protagonist bude jako involviran u stvaranje priče o svom životu. Rijetko tko ima tu dozu objektivnosti u sebi da može svoj život sagledati s pozicije nepristranosti, Mišo je javna ličnost i njegov život je oduvijek bio predmet mnogih interpretacija, a ovo je samo jedan od načina da se to sve sublimira u sat i pol audiovizualnog sadržaja koji će gledateljima pružiti uvid u to zašto je Mišo prodao toliko milijuna ploča i zbog čega samo on može i smije nositi naziv Balkanski Elvis.