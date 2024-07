Spremate se na Ultru? Objavili pravila: 'Nemojte nositi pištolje na vodu, zaboravite i na keš!'

U petak počinje festival ULTRA Europe! Ususret početku ovog jubilarnog izdanja organizatori su predstavili set listu izvođača po danima i satima. Pripremili su i sve najvažnije smjernice te informacije, kako bi se za vrijeme boravka posjetitelji mogli posvetiti druženju i glazbi.

Prvi festivalski dan, na glavnoj pozornici, otvara hrvatsko ime MATRODA, a potom stižu i Maddix, Alison Wonderland i KSHMR. Slijede Sebastian Ingrosso u 00:35, Armin van Buuren u 1:55, a u prvu festivalsku zoru, desetke tisuća rasplesanih Ultranauta, povest će jedan od najvećih – nizozemski glazbeni mag Hardwell s početkom u 3:30. RESISTANCE STAGE također otvara domaće ime, Tomo in der Mühlen, a potom nastupaju Franky Wah, Joris Voorn, Deborah De Luca u 1:00 te Adam Beyer od 3:00 do 5:00.

Drugi dan glavnu pozornicu preuzimaju MYKRIS, Kasablanca, Black Tiger Sex Machine i Slander. Spektakularna završnica pripala je trojcu Axwellu koji započinje u 12:35, Martinu Garrixu u 2:05 te W&W u 3:45, s kojima će se i ugasiti svjetla na glavnoj pozornici. Ljubitelji RESISTANCE uživat će u nastupima DJ Jocka, Rory, B2B, Dave Caffrey i Pere Fullhousa, a stižu i Vintage Culture, Boris Brejcha koji počinje u 1:00 te CamelPhat koji zatvara drugi festivalski dan.

Zadnji dan započinje s nastupom Kapuchona, a nastavlja se uz Topica, Subtronics te duo Vini Vici. Nizozemac Afrojack na glavnu pozornicu stiže u 00:35, a noć završava uz DJ Snakea te Timmyja Trumpeta uz kojeg će Ultranauti dočekati još jednu nezaboravnu zoru. RESISTANCE otvara Cats On Brick, a tu su i KASIA, Massano, Miss Monique koja kreće u 1:00, a noć završava uz veličanstvenog Erica Prydza koji će nastupiti od 3:30 do 5:00.

Foto: ULTRA Julien Duval Photo

Glavni ulaz za posjetitelje nalazi se na parkiralištu uz pomoćni teren RNK Split, na raskrižju Ulice Hrvatske mornarice i Put Glavičina. VVIP ulaz je uz Ulicu Hrvatske mornarice, a VIP ulaz na parkingu preko puta centra Joker. Ulaz se u petak otvara u 19:00, a u subotu i nedjelju u 20:00.

Na službenoj stranici festivala dodaju kako će posjetitelji moći uživati u brojnim interaktivnim sadržajima, raznolikoj ponudi hrane i pića, između ostalog i ponudi veganske i vegetarijanske hrane, raznim prodajnim mjestima, gdje će se moći pronaći i najnovija festivalska modna kolekcija.

Što se smije unijeti na Ultru, a što ne?

Zabranjene su bilo koje vrste zapaljivih sredstava, oružja, sprejevi, alkoholna pića i hrana, laseri, veći lanci, pištolji na vodu, maske za lice te ilegalne supstance.

Nadalje, zabranjene su profesionalne foto i video kamere, ali ljudi mogu ponijeti GoPro i ostale action kamere.

No, organizatori pozivaju na kreativnost odjevnih kombinacija, pozitivne plakate i zastave te najbolje raspoloženje!

Organizatori savjetuju i da na festival ne dolazite s torbom, osim ako ona nije nužna. A ako ju već ponesete - ona mora obavezno biti plastična i prozirna te ne smije biti veća od dimenzija 33x43 centimetra. Male torbe, neseseri i torbice oko struka su dozvoljene.

Posjetitelji će moći iznajmiti posebne ormariće za odlaganje stvari kako bi one ostale na sigurnom. Bit će postavljeni iza glavnog ulaza i dostupni su do zatvaranja festivala. Ormarić je dimenzija 22x25x50 cm, a stajat će 25 €/ dan festivala ili 45 € za sva tri dana. Mogu se neograničeno otvarati s digitalnim 'ključem' koji se može dijeliti.

Atmosfera završnog dana Ultra Europe Festivala | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

'Pridržavajte se pravila, grad je pod zaštitom UNESCO-a'

Organizatori Ultre apeliraju na sve posjetitelje i da je Split grad pod zaštitom UNESCO-a te pozivaju sve da se pridržavaju pravila, poštuju domaćine i bogatstvo samog grada.

Kako bi ubrzao ulazak na stadion, preporučuje se zamjena narukvica u danima prije festivala. To će biti moguće na dvije lokacije – Zapadna obala, od četvrtka 11. srpnja do subote 13. srpnja od 11:00 do 23:00, a na Parku mladeži u četvrtak, 11. srpnja od 15:00 do 22:00 te od petka, 12. srpnja do nedjelje, 14. srpnja od 15:00 do 3:00 ujutro.

Završni dan Ultra Europe Festivala, nastup DJ Steve Aoki | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

Na festivalu nema gotovine

Napominju i kako je cijeli festival "cashless", što znači da se plaćati može kreditnim karticama, pametnim telefonima i preko festivalskih narukvica koje je prije toga potrebno napuniti na jednoj od TOP UP stanica, gotovinom ili karticama, prije te za vrijeme festivala.