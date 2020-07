Spremni su za dolazak prinove: 'Možda zadnja subota u miru...'

<p>Sudionici eksperimenta 'Brak na prvu' <strong>Adam Kromer </strong>(33) i <strong>Gordana Marelli </strong>(38), nestrpljivo iščekuju sina koji bi se, sudeći po njihovoj posljednjoj objavi na Instagramu, trebao roditi 'svaki čas'.</p><p>- Možda zadnje subotnje druženju u miru. Uživajte u vikendu i mirisu kiše koja dolazi - napisao je Adam u opis fotografije na kojoj golupčići zaljubljeno poziraju.</p><p>Objava je oduševila pratitelje na društvenoj mreži, a jedna korisnica im je poručila: 'Oboje imate krasne oči, lijepe oke će beba imati'.</p><p>Par se uvelike priprema za dolazak prinove u obitelj. Nedavno su otkrili spol bebe, no o imenu još ne govore.</p><p>- Smislila sam ja 15 imena za curicu... I sad smo u problemu. Tako da još razmišljamo - rekla je Goga nedavno.</p><p>Ona 'punom parom' kupuje stvari za sina koji stiže. Podijelila je s pratiteljima kako je kupila novu dudu, a sljedeće što je tražila je dječja sjedalica. Požalila se i kako primjećuje da nitko ne poštuje ono da 'trudnice imaju prednost'. </p><p>- Piše to na više mjesta, no u praksi trudnicu ne pusti gotovo nitko. Ja u svojih osam mjeseci trudnoće mogu na prste jedne ruke nabrojati kad me netko pustio preko reda - napisala je nedavno i dodala kako ju je službenica u banci pustila preko reda, na što su mnogi počeli negodovati.</p>