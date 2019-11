'Sprijateljili smo se kada sam vidio tetovažu iz Auschwitza'

Filmski producent Branko Lustig ostat će zapamćen i kao jedini dvostruki hrvatski Oskarovac, nagrađen za filmove 'Gladijator' i 'Schindlerova lista'. Jedan od najpoznatijih redatelja na svijetu Steven Spielberg (72) emotivnom porukom oprostio se od Branka. Prisjetio se i trenutka kada je vidio njegovu tetovažu iz Auschwitza te mu spontano poljubio ruku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Srce mi se slomilo kada sam čuo da nas je Branko napustio. Moje su misli uz njegovu obitelj i prijatelje. Kada smo prvi put razgovarali o 'Schindlerovoj listi' pričao je o tome kako njegove nagrade nisu bitne - rekao je Spielberg i dodao kako je Lustig u jednom trenutku odvrnuo rukav i pokazao tetovirani broj iz Auschwitza.

Foto: Daziram/DPA/PIXSELL

To ga je ostavilo bez teksta, a otkrio je i kako je tu krenulo njihovo prijateljstvo koje je trajalo puna tri desetljeća.

- Izlazeći iz horora Holokausta to je bio njegova nagrada. Priča kakvu današnja djeca ne mogu niti zamisliti - napisao je Steven i dodao kako će mu Branko doista nedostajati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Branko je prije nekoliko godina u intervjuu za Gloriju ispričao kako je upoznao Spielberga, kako je došlo do njihove suradnje te kako je tekao njihov prvi razgovor.

- Prvi sam put otišao u Ameriku sam, bez žene i kćeri Sare kojoj su tada bile četiri godine. Ali vratio sam se brzo u Europu snimajući za Amerikance. Uglavnom serije i TV filmove, ali na film nikako nisam uspijevao doći. A Spielbergu sam se odlučio javiti potkraj osamdesetih, kad sam drugi put došao u Ameriku. Ovaj put sa ženom i djetetom. Došao sam u njegov ured, predstavio se, ali uspio sam doći samo do njegove sekretarice Ketty Kennedy, koja mi je rekla neka ostavim broj telefona pa će mi se javiti ako me budu trebali. Javili su se nakon dvije i pol godine - pričao je Branko.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

U to je vrijeme radio na filmu 'Intruders', ali zbog problema sa srcem morao je na operaciju. Prisjetio se i trenutka kada je prvi put primio poziv iz Spielbergovog ureda.

- Zazvonio je telefon, javila se moja supruga, i doviknula mi da me trebaju iz ureda Stevena Spielberga. Ovaj se put javio njegov direktor Jerry Mulen i pozvao me na ručak. Vozač me morao odvesti do restorana jer još nisam mogao sam voziti. Nakon ručka dao mi je scenarij za 'Schindlerovu listu'. Kad sam je pročitao, bio sam pozvan na razgovor sa Spielbergom, ali uz upozorenje da budem kratak, da za mene ima samo pet minuta, jer mora na neki ručak. Čekao sam ga ni sam ne znam koliko i kad sam već mislio da nemam sreće i da je otišao na taj ručak, otvorila su se vrata. Dobacio mi je da budem kratak. Ali ostali smo razgovarati sat i pol Sutradan sam već imao svoju kancelariju, dobio sam i ugovor i počeo raditi kao producent - rekao je Lustig prije nekoliko godina za Gloriju.