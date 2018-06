Spriječio katastrofu i zgrabio zbunjenog putnika za ovratnik

Glumac u TV seriji 'Rat u kući', Michael Rapaport (48), 'igrom slučaja' je postao heroj. Tijekom subotnjeg leta od Los Angelesa do Houstona, putnici tvrde da je 'hollywoodska' zvijezda zaustavila jednog od putnika da otvori vrata za slučaj nužde, piše 'The Sun'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Uhvatio ga je za ovratnik

Kažu da je Rapaport skočio sa svog sjedala kad je primijetio što se događa i upitao čovjeka što to radi. Uhvatio ga je za ovratnik i odvukao od vrata. Priskočili su mu u pomoć ostali putnici koji su vidjeli situaciju. Putnik koji je htio otvoriti vrata, kasnije je izjavio da je mislio da su to vrata od kupaonice. Nakon što ga je policija ispitala, shvatili su da je čovjek uznemiren pa su ga pustili, piše 'The Sun'.

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

Rapaport je rođen na Manhattanu. Kasnije se preselio u Los Angeles da bi se okušao u stand-up komediji. Osim uloge u 'Ratu u kući', popularnom 'sitcomu', Michael je glumio u više od 60 filmova od ranih devedesetih. Neki od njih su Tarantinov film 'True Romance' te drugi nastavak 'Dr. Dolittlea'. Sporednu ulogu je imao i u popularnoj seriji 'Friends' gdje je glumio dečka jedne od glavnih glumica te serije, a našao se i u serijama 'Boston Public', 'Prison Break' i 'Justified'.

Foto: © Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Michael je bio u sedmogodišnjem braku s glumicom i producenticom Nichole Beattie (41) s kojom ima dva sina. Razveli su se 2007. godine. Trenutno je vjenčan s glumicom Kebe Dunn.