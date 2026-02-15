Srca Gazdine kćeri privukla u Zagreb bivšu reality zvijezdu, danas majku petoro djece

Nekadašnja reality zvijezda i manekenka, a danas autorica i svjedokinja vjere, Simona Mijoković, iskoristila je svoj boravak u Zagrebu za druženje s dragim prijateljima. Iako već godinama sa suprugom Stanislavom i djecom živi u austrijskom Linzu, Simona često posjećuje Hrvatsku, a ovoga puta njezina je postaja bio "najmirišljaviji" kutak u gradu, cvjetni atelje Ive Todorić i Ante Jurkovića. Svoje dojmove podijelila je s pratiteljima na Instagramu, otkrivši kako je susret bio ispunjen zajedništvom i duhovnošću.

Simona je u objavi, popraćenoj nizom fotografija na kojima pozira s Ivom Todorić i Antom Jurkovićem okružena raskošnim cvijećem, izrazila oduševljenje susretom. Prostor je opisala kao mjesto gdje se mogu kupiti najljepši buketi, parfemi i pokloni, posebno istaknuvši ponudu povodom nadolazećeg Valentinova. Ipak, naglasak je stavila na duhovnu dimenziju njihova druženja.

"Bilo mi je predivno u našem druženju, svjedočenju jedni drugima i zajedništvu! Obilje Božjeg blagoslova", napisala je Simona.

Podsjetimo, Simona je nedavno, u 41. godini, postala i baka, nakon što je rodila njena najstarija kći, koju ima s Antom Gotovcem. S Gotovcem je bila u braku od 2005. do 2009. godine. Službeno su se razveli u travnju 2010. godine. Simona se nakon razvoda predala vjeri te je upoznala sadašnjeg supruga Stanislava Mijokovića, za kojeg se udala 2016. godine. Simona i Stanislav imaju četvero djece.