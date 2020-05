Sreća kod Dragojevića: Krajem svibnja stiže nam sedmo unuče

Nakon tuge neizmjerna sreća u obitelji Dragojević. Oliverov sin, blizanac Davor (41), i njegova supruga Karmen, kako doznajemo, dobit će drugog sina. Prinovu u obitelji očekuju krajem svibnja, potvrdila nam je supruga pjevača Vesna Dragojević. To je sedmo unuče obitelji Dragojević.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Oliverove nikad ispričane priče'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne bih još o imenima govorila. Karmen dobro podnosi trudnoću, iako joj je malo teže nego prvi put. Njihov prvi sin Marko jako je živo dijete - kaže nam Vesna. Davor i njegova supruga, Korčulanka Karmen, koji su u braku četiri godine, zbog renovacije stana neko vrijeme proveli su kod Vesne u Splitu, pa je u stanu u kojem je živjela s Oliverom bilo vrlo živahno.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Unuk Marko ima godinu i pol dana i malo je nemiran. Ali šta je smišan i sladak. On već sam jede i sve jede, od kapule do fažola. Ne dopušta nam da ga hranimo, sve sam želi. Stalno mi je nabija balun po stanu, razbija mi je vazu - razdragano nam priča Vesna o najmlađem unuku. Glazbena legenda neizmjerno se radovala unuku Marku.

- Zezao je nevjestu zbog trbuha, da je velika, do zadnjeg dana. Ma ona je sitna. To je on nju zafrkavao. Neizmjerno mu se veselio – rekla nam je tad supruga pjevača Vesna Dragojević. Za Olivera su svi koji su ga bolje znali rekli da je bio velik zafrkant i silno skroman i duhovit čovjek, kojeg velika slava nije promijenila.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No Oliver je preminuo prije rođenja šestog unuka. Marko se rodio u rujnu 2018. u Splitu, mjesec dana nakon pjevačeve smrti, koja je potresla cijelu naciju i šire. Maleni Marko ime je dobio po pradjedu, pjevačevu ocu. Najstariji unuk Olivera i Vesne, Duje, u četvrtak je imao 13. rođendan. Ime je dobio po sv. Duji, splitskom zaštitniku, na čiji dan se rodio 2007. Po unuku Duji Oliver je nazvao mali brod kojim je išao na plovidbe oko Korčule.

- Unuka Duju neću vidjeti zbog ove situacije s koronom, ali na videopozivima smo svi, cijela obitelj - kaže nam Vesna. Oliverov najstariji sin Dino i supruga Nevena 2011. godine dobili su blizance, Luciju i Tonija. Glazbenikov sin Damir i njegova supruga Vanda 2014. godine dobili su kćer Margitu, a tri godine poslije i sina Vinka. Oliver je svu unučad jednako volio i obožavao. Obitelj mu je bila sve.

- Jako volim unuke, obitelj, to ne trebam ni govoriti. Mislim da sam dobar djed, vidim da me unuci vole. Dobra su to djeca. Znate, dok se nisu rodili unuci, nisam primjećivao kako vrijeme brzo prolazi. Kada ih gledam kako rastu, to me asocira na pšenicu koju posiješ prije Božića i onda iznikne kad treba. Stvarno vrijeme leti. Za neke si stvari sam kriv što ih nisi napravio, a trebao si. Znam da mogu puno više i hvata me panika da neće biti vremena. Ne, nije ovo nikakva najava kraja, ali starijim se ljudima valjda to dogodi. Uđeš u tu neku dob i postanu ti važne minute i ure - rekao je Oliver u intervjuu 2016. godine uoči rođenja petog unuka.