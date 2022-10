Sreća u obitelji: Meryl Streep će dobiti još jednog unuka, kći Grace i muž Mark čekaju bebu

Glumica Meryl Streep (73) dobit će novoga člana obitelji. Njezina kći Grace Gummer otkrila je da je trudna sa suprugom Markom Ronsonom.

Za prinovu se saznalo tako što se Gummer pojavila u uskoj crvenoj haljini na 50. godišnjici W magazina u New Yorku. Njezina haljina svima je pokazala trudni stomak.

Suprug Mike Ronson je, kako kaže izvor za Page Six, uzbuđen zbog djeteta jer je oduvijek htio biti otac. Ronson je poznati DJ koji je sudjelovao u pjesmama poput 'Uptown Funk' s Brunom Marsom i 'Nothing breaks like a heart' s Miley Cyrus.

