Sreća u obitelji: Pjevač Marko Vukes i njegova supruga Nevena čekaju drugo dijete

Sreća u obitelji: Pjevač Marko Vukes i njegova supruga Nevena čekaju drugo dijete
Foto: Instagram

Nevena i Marko imaju sina Teodora, a vjenčali su se u Markovoj rodnoj Mariji Bistrici 2017. godine. Nevena je zbog ljubavi napustila Kragujevac i preselila u Hrvatsku

Glazbenik Marko Vukes (35) i njegova supruga, srpska glumica Nevena Vukes (35), čekaju drugo dijete. Ona je radosnu vijest podijelila na društvenim mrežama.

Objavila je fotku s Jelenom Tomašević i Jelenom Pudar iz benda Neverne bebe. Pjevačica Tomašević ih drži za trbuh, a Nevena je uz objavu dodala i šaljivu poruku: 'Pokušaj izbrojiti koliko nas je na slici'.

Foto: Instagram

U komentarima je nastala rasprava, a jedna je pratiteljica napisala kako već neko vrijeme sluti da je Nevena trudnica, a Jelena Pudar joj je odgovorila: 'Odličan osjećaj imate' i razveselila brojne pratitelje.

Foto: PROMO

Inače, Nevena i Marko imaju sina Teodora (3), a vjenčali su se u Markovoj rodnoj Mariji Bistrici 2017. godine. Nevena je zbog ljubavi napustila Kragujevac i preselila u Hrvatsku. U Zagorju vodi dječje kazalište Vende tam, koje je osnovala prije pet godina i koje je postalo prepoznatljivo po svom radu s najmlađima.

