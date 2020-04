'Srećko me zaprosio na mjestu gdje smo se prvi put poljubili'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Zaručili se Antonija i Srećko iz Ljubav je na selu: 'Uspjeli smo'

Antonija Beščec (29) bila je 'zlatna' djevojka farmera iz Kanade Srećka Ponjavića (34) u jedanaestoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Zbližili su se tijekom snimanja, a po završetku showa Antonija se preselila kod njega u Kanadu. Sad su zaručeni, a Antonija nije ni znala da će je Srećko zaprositi.

- Nisam ništa znala niti slutila. Jeli smo voće i čokoladu, Srećko je pošao u garažu i pitao me da mu dođem pomoći. Napravio je isto kao i u epizodi u sceni kad smo kliknuli i poljubili se u garaži kod BMW-a. Srećko je kleknuo, uzeo moje ruke i rekao: 'Ovdje smo prvi put kliknuli i ovdje je bio prvi poljubac u Kanadi. Volim te i hoću da mi budeš žena' - ispričala je Antonija za RTL.

Srećko ju je potom pitao i na engleskom, a Antonija je ostala zatečena.

- Bila sam u šoku, nisam to očekivala. Rekla sam 'yes' i stavio mi je prsten, zagrlio me i poljubio. Mi smo zaručeni - sretno je rekla Viranka.

Zasad nemaju nikakve planove za svadbu i ne znaju u kojoj će državi biti.

Antonija, koja već nekoliko mjeseci živi kod Srećka, za RTL je rekla da njen odabranik mnogo radi, ali uvijek pronađe vremena da ga provedu zajedno. Nerazdvojni su otkako su se upoznali u emisiji. Srećko vodi Antoniju na utakmice svog omiljenog kluba američkog nogometa, i u izlaske, a ona u svemu tome uživa.