Sretan sam. 'Uspjeh' je daleko najgledanija serija u regiji...

Posljednjih godinu dana producent Nebojša Taraba (49) niže svjetske uspjehe. Nakon što je dvije sezone serije 'Novine' otkupio Netflix, na kanalima HBO-a cijela Europa može gledati hrvatsku seriju 'Uspjeh' koja je posebno dobar dojam ostavila u nordijskim zemljama.

- Rezultati su sjajni. HBO je objavio rezultate gledanosti za prvi mjesec i mi smo daleko najgledaniji projekt u cijeloj regiji. Ponavlja nam se isto kao s 'Novinama' koje se prikazuju na Netflixu. Dobivamo jako dobar feedback pogotovo od nordijskih zemalja - rekao nam je Nebojša Taraba koji postignute rezultate smatra povijesnim uspjehom.

- Izlazak 'Novina' na Netflix je povijesni uspjeh i mi smo bili prva slavenska serija koja je to uspjela. Jako smo ponosni da smo izašli prije svjetskih kinematografija prije Rusa, Čeha i Poljaka. Trebalo je zadovoljiti iznimno visoke kriterije Netflixa. Oni su bez obzira na sve vrlo rigorozni - priča Taraba.

Foto: IMDB

- HBO je korak koji smo najduže čekali. To ime je pojam za visoko kvalitetnu produkciju koja je došla u Hrvatsku i investirala u originalan sadržaj. Važno je ulagati u dramsku projekciju - nastavlja te dodaje kako je velika prednost što je Hrvatska članica Europske unije.

- Europska unija prije svega brine o zastupljenosti kvalitetnog sadržaja i identitetu svake pojedine zemlje članice što je nama sudbinski važno. Iz neke vizije možemo reći da nas očekuju dobra vremena - govori producent. Ipak, najveći gušt predstavlja gotov proizvod, a Taraba svaku epizodu voli pogledati u miru.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Pogledam svaku epizodu u realnom vremenu. Sjednem se u fotelju, stavim dijete na spavanje, sa suprugom popijem čašu vina i gledamo novu epizodu. To je ljepota toga. Nastojim prazne glave pogledati epizodu jer sam tek tad u stanju reći je li obavljen dobar posao ili ne - objašnjava. Taraba je inače vlasnik produkcijske kuće 'Drugi plan' koju vodi s Miodragom Silom (48). Ta produkcija kuća zaslužna je za proizvodnju brojnih hrvatskih serija poput 'Mamutice' i 'Počivali u miru', a svi se dobro sjećaju i reality showa 'Dvornikovi'.

- To je bio pionirski projekt i puno nam je ljudi u tom trenutku govorilo 'Jeste li vi normalni?'. Ponosni smo na to. Radili smo to dvije godine i uspjeli zadržati razinu u svakom smislu. U nijednom trenutku nismo prešli granicu dobrog ukusa jer je Ella Dvornik tad bila mala djevojčica. Bilo je lijepo družiti se s Dinom - prisjeća se Taraba.