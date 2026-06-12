Sretna obitelj: Taishu Drpić na maturalnu pratili mama Nives, tata Dino i njegova cura Ines

U zajedništvu u kojem maćeha, nema onu nezahvalnu ulogu iz bajke jer je nježna i brižna. U zajedništvu u kojem se svi poštuju, vole, druže i pomažu. Razmišljam jutros koliki je blagoslov imati takvu obitelj, znaš da su uvijek uz tebe, na svaki tebi važan dan i da nemaš bojazni kao mnogi drugi nažalost, kako ćeš spojiti obe strane, kako će se ponašat, hoće li biti incidenata, hoće li se izbjegavati cijelo veče. . | Foto: Instagram