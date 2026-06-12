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Sretna obitelj: Taishu Drpić na maturalnu pratili mama Nives, tata Dino i njegova cura Ines

Taisha je na društvenim mrežama objavila fotografije nastale prije maturalne večeri. Veselo je pozirala s ponosnim roditeljima, a na sebi je imala tamnu haljinu
Sretna obitelj: Taishu Drpić na maturalnu pratili mama Nives, tata Dino i njegova cura Ines
Taisha Drpić pohvalila se jako posebnim danom. Naime, nedavno je imala maturalnu. | Foto: Instagram
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Taisha Drpić pohvalila se jako posebnim danom. Naime, nedavno je imala maturalnu. | Foto: Instagram

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