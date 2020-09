- Evo zas\u030cto je mnogima tes\u030cko progovoriti. Meni nije tes\u030cko govoriti\u00a0za sve one koje ove reakcije ne mogu\u00a0podnijeti, jer sam ja zacijelila svoje rane. Govorim u nadi da c\u0301e moj glas donijeti razumijevanje da ne treba kinjiti i osu\u0111ivati \u017ertve - napisala je glumica.

Podsjetimo, Danijela je svoje iskustvo uklju\u010dila u dokumentarni film 'Hold Me Right'\u00a0o \u017ertvama silovanja koji je prikazan na Sarajevo Film Festivalu, a u filmu se prikazuje i snimka razgovora sa silovateljem u kojoj joj on govori da je to za nju bila '\u010dast'.

- Imala sam ideju da napravim film o posljedicama silovanja i seksualnog zlostavljanja iz perspektive \u017ertve i ljudi koji su po\u010dinili zlo\u010din. Kada sam pogledala sirovi materijal ohrabrila sam se i u posljednjem trenutku odlu\u010dila da i ja podijelim svoju pri\u010du -\u00a0rekla je glumica.