Srpska pjevačica iskreno o vezi s poznatim dečkom: Prevario me s frajerom! Teško mi je palo

Jedan moj bivši partner lagao je i mene i naciju, priznala je srpska pjevačica Sara Reljić (28), piše Blic. Javnost je šokirala kada je otkrila da ju je bivši dečko prevario, prvo s djevojkom, a onda i s muškarcem.

- Slučajno sam saznala da me prevario s jednom djevojkom, a onda sam slučajno saznala da me opet prevario - rekla je u emisiji 'Bunker' pa dodala:

- Kamo sreće da je s djevojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me s muškarcem. On je javna ličnost.

Foto: Antonio Ahel

Nakon šokantne izjave, bivša sudionica reality showa 'Zadruga' otkrila je da je ponovno zaljubljena i da postoji muškarac koji je osvojio njezino srce, no odnos im ne ide glatko.

- Sjajno sam, a poslovno nikad bolje, hvala dragom Bogu. Izbacujem album. Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutačno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno - kazala je.

Blic navodi i da je pjevačica nedavno morala na hitnu operaciju glasnica, zbog čega je nastupe stavila po strani.

- Samo da se javim da oporavak ide dobro... U međuvremenu slike ima, tona nema - napisala je Sara na Instagramu.