Srpska zvijezda Sandra Afrika nakon skandala: 'Uopće se ne živciram, to je dio našeg posla'

Srpska pjevačica Sandra Afrika našla se usred afere s golim fotografijama, ali je vijest o navodnom klinču s bivšim dečkom demantirala. Odgovorila je na '24 pitanja' i priznala što voli o Hrvatskoj

<p>Moram reći da se svaki put u Hrvatskoj odlično provedem. Publika je kod vas drugačija, posebna je energija. Rijetko koji naši pjevači gostuju kod vas, ima ih možda desetak. Drago mi je da sam u užem krugu i što vam se sviđa to što radim, rekla je pjevačica Sandra Afrika. Nedavno se našla u središtu pozornosti svih medija u regiji jer su iscurile navodno njezine fotografije u ljubavnom klinču s bivšim dečkom i nogometašem Vladimirom Volkovom. Pjevačica je to demantirala i obračunala se s dežurnim kritičarima na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA SA SANDROM AFRIKOM: </strong></p><p>- Nije bilo puno laži o meni u medijima. Nisam netko koga su puno 'maltretirali', ali nikada ne možeš izaći na kraj s natpisima, uvijek će netko vjerovati u to. A da ja ljudima svakome posebno idem objašnjavati suprotno? Pa to nema veze s mozgom. To je dio posla, to dođe i prođe. Nema potrebe se živcirati oko tih stvari. To sam godinama učila - rekla je Sandra.</p><p>Na sceni je već 14 godina, a kaže kako ne pamti kad je prije situacije s korona virusom imala slobodan vikend. </p><p>- Nikada nisam pala s bine, nikada mi se nije dogodilo nešto nelagodno na pozornici. Od prve ozbiljnije gaže sam kupila automobil. Prvih nekoliko godina sam ulagala u pjesme i spotove i nije bilo mjesta za luksuz - rekla je te dodala kako se ona nije promijenila baš nimalo. </p><p>Njezina nova pjesma 'Drama' trenutačno je jedna od najslušanijih u regiji na YouTubeu, a Sandra ne skriva sreću.</p><p>- Oduševljena sam s pjesmom. Na njoj je radila moja stara i provjerena ekipa i tu nema greške. Preoduševljena sam i netko sam tko ne prati komentare i preglede, više volim vidjeti kakvo je stanje na terenu, a budući da to trenutačno ne možemo, veselim se vidjeti kako publika reagira na pjesmu - rekla je.</p><p>Pjesma 'Devojka tvog druga' je obilježila njezinu karijeru i to je jedan od njezinih najvećih hitova.</p><p>- Netko sam tko se druži s pola estrade i sa svima sam u dobrim odnosima - priznala je. No, kaže kako se razočarala u ljubav. Njezina veza s Volkovom punila je stranice srpskih tabloida, a nama je priznala da je moguće i pomirenje. </p><p>- Neostvarene želje poslovno nemam, netko sam tko je ostvaren u svojem poslu. Ne volim puno planirati jer se uvijek nešto izjalovi. Imam svoj plan, ali pustim da to teče svojim tokom. Poslovno bih jedino voljela neki veći koncert, a privatno bih se voljela ostvariti kao majka. To je san svake žene - rekla je. </p><p>Publika ju je upoznala kad je plesala u spotu Mile Kitića. Njezina guza je bila u prvom planu.</p><p>- Odgovaraju mi komplimenti da imam najbolju guzu na Balkanu, ali ima još lijepih djevojaka - rekla je. Dodala je kako nije rob prehrane, treninga te da je za top formu godinama zaslužna genetika. </p><p>- Dosta ljudi hvali moje lice. Ne volim se puno šminkati. I za nastupe si stavim samo trepavice, malo izvučem konture, ruž se skine nakon dva sata pjevanja. Imam dosta pohvala, da sam ljepša bez šminke nego sa šminkom - rekla je.</p><p>Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>