Srpska policajka imala seks aferu s Bobom Sinclarom, dala je 500 eura da mu uđe u sobu

<p><strong>Ljiljana Stevanović </strong>natječe se u novoj sezoni srpskog reality showa 'Zadruga' te ima burnu prošlost, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3528905/-" target="_blank">Kurir</a>. Sad je 'procurilo' kako je imala seks-aferu s<strong> Bobom Sinclarom</strong> (51) i zbog toga je dobila nadimak <strong>Ljilja Sinclair</strong>. </p><p>Ljiljana je u to vrijeme bila u vezi s nepoznatim muškarcem koji ju je financirao. Platio joj je plastične operacije, davao novac, poklanjao putovanja... Bili su ludo zaljubljeni, ali Ljiljana nije mogla sakriti svoju nestašnu stranu. Voljela je 'švrljati' pa je tako i došlo do afere s poznatim francuskim DJ-jem. </p><p>Prije 15 godina Bob je imao koncert u Beogradu. Ljiljana je kupila kartu i otišla na nastup jer obožava taj žanr glazbe. Kad se Sinclair popeo na pozornicu, jako se svidio Ljiljani i htjela ga je osvojiti. </p><p>Dobila je ideju da mu upadne u hotelsku sobu te je smislila detaljan plan kako to ostvariti. Zaposleniku na recepciji dala je 500 eura (oko 3.700 kuna) da joj pokaže gdje boravi Sinclar, što je protiv protokola hotela. Došla je ispred Sinclarove sobe i pokucala na vrata. Otvorio je i počeli su razgovarati.</p><p>Otvoreno mu je rekla da joj se sviđa i da se želi seksati s njim, a Sinclar, kako pišu srpski mediji, nije odolio Ljiljani. Poslije tog se kandidatkinja 'Zadruge' hvalila kako joj je to bio najbolji seks ikada. </p><p>O toj temi pričalo se i u srpskom reality showu u kojem sad Ljiljana sudjeluje. <strong>Marko Đedović</strong>, <strong>Vladimir Tomović </strong>i <strong>Toma Panić </strong>komentirali su Ljiljanu.</p><p>- Ona je meni simpatična. Nije ona bila takva nego se spetljala s Bobom Sinclarom, on je svjetski DJ pa je patila poslije toga. Sad ima nekoga u Americi. Show je, sve je to reality, bila je inspektorica 15 godina inače - rekao je Marko Đedović. </p>