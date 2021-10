Glumac Marko Živić (49) od ponedjeljka je na respiratoru, prenose srpski mediji. Djelatnici KBC-a Dr. Dragiša Mišović bore se za njegov život zbog teškog zdravstvenog stanja i pogoršanja uslijed korona virusa.

Glumac je već tri tjedna u bolnici na liječenju. Prije tjedan dana primao je kisik preko maske, no zbog pogoršanja zdravstvenog stanja trenutno je na respiratoru.

- Marku se situacija počela pogoršavati i svi parametri su mu bili vrlo loši, posebno krvna slika. Ima obostranu upalu pluća, a dodatnu komplikaciju mu je napravila bakterija probavnog trakta. S obzirom na to da je on prije nekoliko godina operirao rak jednjaka i želuca, bakterija je pogoršala njegovo zdravstveno stanje. Nadamo se da će uspjeti pobijediti koronu, ali doktori su nam otvoreno rekli da je u jako lošem stanju. Mi svi vjerujemo u to da je Marko veliki borac i da jako voli život - izjavio je za srpske medije jedan od Markovih prijatelja.

Živić je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Čitulja za Escobara' i 'Montevideo, Bog te video'.

- Otkrio sam to potpuno slučajno. Otišao sam do akademika dr. Predraga Peške, ravnatelja Instituta za bolesti probavnog trakta i tako saznao da imam problema s trbuhom, a zatim i bolešću jednjaka. Danas imam rez od 15 centimetara, uz prsa i trbuh. Trbuh je zeznut, jer uklanjaju ono što nije u redu, a zatim sastavljaju što mogu. Operacija mi je trajala sedam i pol sati. Ali shvatio sam da imam dvije mogućnosti: ili hrabro ući ili odustati. Naravno, odmah sam se odlučio za ovaj prvi - ispričao je jednom iskreno glumac.

Često je otvoreno govorio o svome lošem zdravstvenom stanju.

- Sjećam se noći prije operacije, tada mi je bilo najteže. Gledam kroz prozor, pada snijeg i vidim da nema povratka, nema druge mogućnosti. Onda počneš razmišljati o svemu i svačemu, Bože, odakle je ovo došlo, zašto, ali mislim da je pomoglo to što sam bio lud u svojoj energiji - rekao je glumac u emisiji 'Preživjeli'.