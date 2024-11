Srpski glumac: 'Završio sam kod psihijatra kad me cura prevarila s najboljim prijateljem u WC-u'

Srpski glumac Rade Ćosić (40) u emisiji uživo ispričao je kako je išao kod psihijatra zbog ljubavnih problema. Otkrio je da ga je djevojka prevarila s najboljim prijateljem, a on se s time tada nije mogao nositi, prenosi Blic.

- Išao sam kod psihijatra kad je jedna djevojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za cijeli život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim prijateljem u wc-u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo. Poslije su mi poslali i snimku, ali to sad nije bitno - istaknuo je glumac.

Foto: Instagram

Inače, Ćosić je poznat po ulogama u filmovima ‘Ko živ, ko mrtav‘, ‘Montevideo, Bog te video!‘, ‘Montevideo, vidimo se!‘, ‘Ekipa‘ i drugima

Foto: Instagram