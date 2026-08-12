Srpski mediji: Ava Karabatić prijavila je partnera za nasilje pa dobila prekršajnu prijavu

Srpski Telegraf objavio je u srijedu navečer da je Ava Karabatić (38) privedena u Beogradu te da je policija protiv nje podnijela prekršajnu prijavu zbog navodnog kršenja Zakona o strancima.

Prema njihovim informacijama, policija je s Upravom za strance provjerila Avin status i utvrdila da je prekršila pravila boravka stranih državljana u Srbiji. Telegraf navodi i da bi trebala izaći pred dežurnog prekršajnog suca, nakon čega će se njezinim slučajem baviti Uprava za strance.

ARHIVA: Osijek: Ava Karabati? predstavila svoju autobiografiju Ja Nomad, 2017. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Telegraf piše da je Karabatić pobjegla od partnera kojeg je prijavila za nasilje te potom zatražila pomoć u hrvatskom konzulatu u Beogradu. Nakon toga otišla je u policijsku postaju u Rakovici i dala izjavu. Srpski medij također tvrdi da policija muškarca kojeg je Karabatić prijavila nije pronašla na adresi u Resniku niti ga je uspjela dobiti telefonom. Navode da ga traži policija.