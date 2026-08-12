Telegraf piše da je Karabatić pobjegla od partnera kojeg je prijavila za nasilje te potom zatražila pomoć u hrvatskom konzulatu u Beogradu. Nakon toga otišla je u policijsku postaju u Rakovici i dala izjavu
Srpski mediji: Ava Karabatić prijavila je partnera za nasilje pa dobila prekršajnu prijavu
Srpski Telegraf objavio je u srijedu navečer da je Ava Karabatić (38) privedena u Beogradu te da je policija protiv nje podnijela prekršajnu prijavu zbog navodnog kršenja Zakona o strancima.
Prema njihovim informacijama, policija je s Upravom za strance provjerila Avin status i utvrdila da je prekršila pravila boravka stranih državljana u Srbiji. Telegraf navodi i da bi trebala izaći pred dežurnog prekršajnog suca, nakon čega će se njezinim slučajem baviti Uprava za strance.
Telegraf piše da je Karabatić pobjegla od partnera kojeg je prijavila za nasilje te potom zatražila pomoć u hrvatskom konzulatu u Beogradu. Nakon toga otišla je u policijsku postaju u Rakovici i dala izjavu. Srpski medij također tvrdi da policija muškarca kojeg je Karabatić prijavila nije pronašla na adresi u Resniku niti ga je uspjela dobiti telefonom. Navode da ga traži policija.
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