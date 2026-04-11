Avu Karabatić napao partner u Srbiji: 'Završila sam u bolnici'

Srpski medij Telegraf objavio je da je Ava Karabatić (38) u subotu završila u bolnici u Beogradu zbog ozljeda glave koje joj je nanio sad već bivši partner. Ava je u bolnicu, prema njihovom pisanju, stigla sanitetskim vozilom. Kontaktirali smo Avu koja nam je potvrdila da je došlo do napada i kako je završila u bolnici.

Srpski mediji pišu da je Karabatić u bolnici izjavila kako joj je bivši partner zadao više udaraca u stanu. O svemu je obaviještena policija, Karabatić će se o napadu očitovati u policijskoj postaji.

U kratkoj poruci Karabatić nam je kazala kako su je dobro zbrinuli u bolnici.

- Hvala Bogu ništa nije slomljeno - kazala nam je Ava.