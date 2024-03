Srpski mediji: 'Haris Džinović je imao aferu s drugom? Supruga je pronašla poruke na mobitelu'

Mediji već neko vrijeme ne prestaju pisati o razvodu pjevača Harisa Džinovića (72) od supruge Meline (43), a sada su srpski mediji saznali nove informacije o njihovom razvodu. Pjevač je prethodno aludirao na to da je Melina imala aferu kada je rekao da 'prevareni muž zadnji sazna', no prema izvoru koji je govorio za Kurir, pjevač je također imao avanture.

Prema izvoru bliskom pjevaču, saznalo se da je on imao neobaveznu vezu s javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od Meline. Viđao se s njom u vili kada Melina i djeca nisu bili kod kuće.

- Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali nije ni on dobrica. Čuo sam kada je nedavno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž posljednji saznao, ali nije mi jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme - rekao je izvor za Kurir.

- S jednom je mjesecima bio u kombinaciji. Ta djevojka je zgodna, odgovaralo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovom mobitelu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi - zaključio je izvor za srpske medije.

Prisjetimo se, par je bio zajedno od 2003. godine, a sudbonosno 'da' izrekli su 11 godina kasnije na luksuznoj jahti usidrenoj u blizini Dubrovnika. Zajedno imaju dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu.