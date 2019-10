Srpski mediji: Karleuša i Duško se razvode, ona dobiva kuću...

Posljednjih nekoliko dana srpski mediji izjavili su kako su pjevačica Jelena Karleuša (41) i suprug Duško Tošić (34) pred razvodom. Nogometaš kineskog 'Guangzhou R&F-a' navodno je potencirao razvod, a brakorazvodna parnica na sudu se očekuje kroz mjesec dana, piše Kurir.

- Duško je prije mjesec dana tražio savjet odvjetnika iz Beograda, o tome na koji je način najjednostavnije okončati brak. Sastavili su prijedlog o sporazumnom razvodu i on je to predao Jeleni. Ona je probala uvjeriti ga da odustani, ali je Duško misli da je to najbolje, ne samo za njih već i za njihove kćeri, s obzirom na to da par već dugo ne funkcionira dobro - izjavio je izvor za Kurir dodajući kako je cijela situacija kulminirala nakon afere s Vranješom, a Jelena je na kraju ipak pristala da će potpisati papire za razvod.

- Kćeri će živjeti s Jelenom, oko toga nije bilo spora, kao ni oko imovine. Tošić je sporazumom ostavio Jeleni kuću na Dedinju, koji je kupio za 2,5 milijuna eura, dok će njemu pripasti penthouse u kojem su do sad živjeli. Što se tiče alimentacije, Tošić se obvezao da plaća sve što djeci bude trebalo, a mjesečno će uplaćivati najmanje tri tisuće eura za njihove potrebe - dodao je izvor.

Zoran Ateljević, odvjetnik Jelene Karleuše, rekao je da nije njegova obaveza iznositi detalje iz privatnog života svojih klijenata.

Navodno je nogometaš još krajem veljače razmišljao o brakorazvodnoj parnici, ali odustao je od toga nakon što je Jeleni preminula majka Divna Karleuša. Također, ni odnosi u obitelji nisu bajni jer se Duškova majka Nikoleta i sestra Katarina nisu pojavile na Karleušinoj proslavi 41. rođendana, ali ni na rođendanu Atine i Nike.

Na cijelu situaciju oglasila se i sama pjevačica putem društvenih mreža te poručila kako je sve to jedna velika laž.

- Bagra mi već 11 mjeseci pokušavaju uništiti porodicu. Toliko otvorenu želju i mržnju ja u životu nisam vidjela. Sami su me razveli, podijelili imovinu i dodijelio alimentaciju, i to sve dok se moj suprug nalazi na drugoj strani svijeta... Karma je čudo. Samo polako - napisala je Karleuša na svojem Instagram profilu i tako demantirala navodne tvrdnje, a ubrzo i objavila fotografiju sa suprugom.

