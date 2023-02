Srpski mediji: Miki i Gibi nakon promjene spola prijete, njihova cijela obitelj strahuje za život

Blizance Miku i Gibu Vasića (30) javnost je upoznala tijekom njihovog sudjelovanja u 'Big Brotheru' 2015. godine. Braća su tada govorila kako žele postati žene, ali da to nije toliko lako. Ipak, prošle su godine, kako pišu srpski mediji, promijenili spol i sada se zovu Ana i Ivana Nikolić.

Za njihovu promjenu saznalo se nakon što se društvenim mrežama proširio video s Ivaninog vjenčanja s Nijemcem, a na kojima se mogla vidjeti i Ana. Blizanke su na vjenčanju bile odjevene u ista odijela, ali različitih boja - Ana u narančastom, a Ivana u bijelom.

Mnogi su ih podržali, ali kako piše Kurir, danima im stižu prijetnje i uvrijede te djevojke ne izlaze iz kuće u selu Mala Plana. Kurir je od izvora bliskog obitelji Vasić saznao kako cijela obitelj strahuje za život.

- Mika i Giba su se jako bojali reakcija javnosti i zbog toga su sakrili informaciju da su promijenili spol. Šutjeli su i njihovi roditelji, a kada se otkrilo da su ispunili svoju dugogodišnju želju, iz tog su razloga svi to negirali. Međutim, na kraju su priznali jer nisu mogli više demantirati, nakon što su se pojavile fotografije sa Ivaninog vjenčanja - rekao je izvor.

Foto: PROMO

Uz Anu i Ivanu su trenutačno roditelji Rada i Rade, koji su također sudjelovali u istoj sezoni 'Big Brothera', a navodno se i oni uplašeni za život i sigurnost njihove djece.

- Iako njihovi roditelji Rada i Rade o tome prvo nisu htjeli govoriti, a njihov otac je tu vijest čak i demantirao, kada je bilo jasno da su fotografije autentične, one su sve priznale. Ipak, tada su po društvenim mrežama počele kružiti uvredljive poruke, dolazile su im i prijetnje, zbog čega su doživjele stres i vrlo su uplašene - nastavio je izvor pa dodao:

- Nazivaju ih pogrdnim imenima, ma svašta se piše pa čak i da su sramota za naše selo. One su se, kao i Rada i Rade, toga najviše bojale. Od tada ne izlaze iz kuće. Rada je čak i ugasila mobitel, a Rade je u bolnici. Sestre će u Srbiji biti još nekoliko dana, a onda se vraćaju u Njemačku, gdje će nastaviti život bez problema i bez ikakvog straha.

Foto: Jurica Galoic/Pixsell

Zdravstveno stanje njihovog oca se zbog cijele situacije pogoršalo, a bliski prijatelj ispričao je:

- Rade već duže vrijeme ima problem s bubrezima. On je i sada u bolnici u Prokuplju na dijalizi. Kako su sada svi saznala da su mu sinovi postali kćeri i kada su se one požalile da se boje za svoju sigurnost, njemu je pozlilo od brige i stresa. Ipak, jedva čeka da se što prije vrati kući kako bi bio sa ženom i djecom. Neće biti miran dok se one ne vrate u Njemačku, gdje rade i žive već nekoliko godina. Privikavaju se na to da sada imaju dvije kćeri, teško im je palo sve to, ali su prihvatili. Što će, to su im djeca. Inače, njih dvoje su oduševljeni zetom - rekao je.

