Srpski mediji o razvodu Harisa Džinovića: Melina ljubi bogatog biznismena, a pjevač se provodi

U četvrtak je regijom odjeknula vijest da se razvode Haris Džinović (72) i njegova 30 godina mlađa supruga Melina. Srpski mediji tada su pisali da se pjevač već iselio iz obiteljskog doma, a da je Melina ostala s djecom. Sada je Kurir iz bliskih izvora doznao detalje.

Pišu da je Melina već neko vrijeme u vezi s poznatim i bogatim biznismenom, dok se Haris 'provodi s gradskim djevojkama'. Uspjeli su se dogovoriti oko imovine, i prema navodima Kurira, sve pripada Harisu, a supruga bez ograničenja može koristiti kuću. Pjevač će tako stanovati u donjem dijelu vile, dok će Melina i kći biti na katu.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

- Željeli su sakriti razvod od javnosti i da svako živi kako želi. Djeca su im dovoljno velika, razumiju situaciju i ne miješaju se u odluke svojih roditelja. Melina ima svoju emotivnu priču, sretno je zaljubljena, ali to skriva. S druge strane Haris je oduvijek bio zavodnik i u društvu lijepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je u osmom desetljeću života nije problem. On je Melini jasno dao do znanja da nema namjeru iseliti se, niti da se imovina dijeli, a ona može uživati koliko god želi u toj kući koju su izgradili - rekao je izvor blizak paru za Kurir.

Novinari Blica pitali su par za komentar još prije nekoliko dana.

- Ne mogu davati komentar, spremam se za odlazak na put. Sada ne mogu davati nikakve komentare - rekao im je Haris, a Melina je bila kratka.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

- Razumite me, ne bih na tu temu. Hvala na pozivu - rekla je.

Par je zajedno od 2002. godine, a sudbonosno 'da' izrekli su 12 godina kasnije na luksuznoj jahti usidrenoj u blizini Dubrovnika. Zajedno imaju dvoje djece, sina Kana i kćer Đanu.

