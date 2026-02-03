Rodila je Milica Todorović?

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) rodila je danas u Beogradu u jednoj privatnoj poliklinici, a na svijet je donijela dječaka, piše Telegraf.rs.

Pjevačici je ovo prvo dijete, a nije poznato tko je njezin izabranik obzirom da privatan život drži u tajnosti.

Foto: Antonio Ahel

- Ovog ljeta je nema nigdje, sve je ostavila po strani. Nigdje ne nastupa, ostvarila je svoju najveću želju - ispričao je u srpnju izvor blizak pjevačici.

Ranije je pjevačica pričala kako joj je velika želja biti majka.

Foto: antonio ahel

- Treba biti skroman u životu, mislim da se sve odvija kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali bit će kako Bog kaže. Možemo planirati, ali bit će kako nam je zapisano - ispričala je svojedobno.

Lani je u veljači otkrila da obožava ljetovati u Bolu na Braču, gdje ide već godinama.