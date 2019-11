Srpski model: 'Nisam trans. Ja sam muškarac koji je drugačiji'

Svestrani mladić iz Smedereva, Igor Ivanović, izgradio je uspješnu manekensku karijeru. Njegova posebnost je u tome što se deklarira kao muškarac, no priroda njegova posla je takva da ga se često na snimanjima može vidjeti i u odjeći za žene.

- Modelingom sam se počeo baviti kad sam imao 17 godina. Smatrao sam da mogu nositi mušku i žensku garderobu, točnije ići u smjeru androgenog modelinga. Odradili smo probne fotografije u muškoj i ženskoj odjeći, ljudima se to svidjelo. Tako je sve krenulo - ispričao je Igor nedavno za srpske medije.

Foto: Instagram

- Znam da svojim izgledom mogu manipulirati ljudima i podržavam sve razlike i transrodne osobe. Ja sam Igor i to je to. Nisam trans. Smeta mi kada neko to namjerno radi. Na primjer, kada radimo fotkanje i fotograf mi se u naletu obrati u ženskom rodu, ne naljutim se, jer to njemu dođe prirodno. Vidi me u ženskoj garderobi i u tom trenutku to je njegova vizija. Ne smeta mi kada mi se tako obraćaju ljudi koji me ne poznaju. Međutim, kada me tako oslovi osoba koju poznajem, određenim tonom, može mi itekako zasmetati. Slavim ženski rod koji je u mnogome jači od muškog, ali ja sam muškarac koji jednostavno izgleda malo drugačije i to je to - dodao je.

Foto: Instagram

Naime, Igora u njegovom rodnom gradu često osuđuju pa je prošao i kroz neke konflikte. Prije četiri godine su ga i pretukli. Huligan ga je udarao škama i nogama u stražnjicu, a ozlijeđene su i Igorove prijateljice koje su ga pokušale obraniti.

Smatra kako ga ljudi previše osuđuje te da bi u inozemstvu imao uspješniju karijeru.

- Modni svijet je donekle liberalniji, ali ne zaboravimo da svi ti dizajneri, fotografi rade da bi zaradili. Tako da donekle moraju pristati na kompromis i smatram da se možda i boje angažirati me. Imao sam iskustva i s nepristojnim ponudama, ali sam naučio odbiti ih na kulturan način. U komercijalnim kampanjama su te ponude zastupljenije, a ja imam sreću da moj izgled više pripada visokoj modi u kojoj je umjetnost nešto što se slavi i nema prostora za bilo kakve gluposti takve prirode - rekao je.

