Srpski predstavnik Luke Black izazvao je pravu histeriju u dvorani: O čemu zapravo pjeva?

Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja mladi glazbenik Luke Black (30) s pjesmom 'Samo mi se spava'.

Tekst pjesme glasi:

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

A noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

(Spavaj)

(Samo mi se spava, uh).

Luke je pjesmu napisao iz pozicije lika iz videoigrice Sims, a pjesma govori o kolektivnom buđenju i kako društvo treba otvoriti oči pred zlom.

- Puno puta prije i poslije pandemije dogodilo se da je svijet postao prenapet i da mi je uvijek nekako bolje kad odrijemam. Osjećam se kao da se tada nekako regeneriram. Koliko god meni kao pojedincu bilo dobro, na globalnoj razini nije dobro da svi spavamo dok se oko nas nešto događa. Vjerujem da moramo malo kontrolirati svoju okolinu. Jedna od poruka je kolektivno osvještavanje, za koje se nadam da će se dogoditi - rekao je ranije Luke za Telegraf.

Luke je sam napisao tekst i glazbu za hit koji ga je odveo do Liverpoola.

Večerašnji nastup posvetio je žrtvama masakra u Srbiji.

