Srpski reper Coby za 24sata: U Boćarskom domu pripremamo kaos sa 16 ljudi na pozornici

Srpski reper i producent Slobodan Veljković Coby (40) već godinama oblikuje regionalnu glazbenu scenu, a u subotu stiže u Boćarski dom, gdje najavljuje: “Bit će to nezaboravna večer. Svirat će bend i orkestar od 16 ljudi na bini. Sve te pjesme znate, ali ćete ih slušati u novom ruhu... Više energije, više emocija... Ma, kaos!”.

Iza njega stoje hitovi s desecima milijuna pregleda, a njegov posljednji uspjeh je pjesma “Mirjana”, koja je početkom siječnja zauzela prvo mjesto na trendingu i skupila više od 5,1 milijun pregleda. Coby ističe koliko mu je ta pjesma posebna jer je u njoj opjevao pokojnu majku. Također, iza njega je i dokumentarni film “Biseri od blata” iz 2019. godine, koji prati nastanak istoimene pjesme i prikazuje stvarnost mladih u Srbiji: siromaštvo, neizvjesnost i odlazak u inozemstvo, dok je pjesma postala simbol generacije koja napušta zemlju u potrazi za boljim životom.

Kako uspijevate održavati hitove na vrhu regionalnih top ljestvica godinama, poput drugog najslušanijeg singla trenutačno?

To iskreno nije nešto o čemu razmišljam dok pravim muziku. Nikad ne ulazim u studio s idejom “sad pravim hit”. U svakom poslu, ako se stvarno trudiš i daješ sve od sebe, rezultat dođe. Nekad brže, nekad sporije, ali dođe. Fokus mi je uvijek na emociji i iskrenosti, a sve ostalo je posljedica toga.

Možete li nam otkriti više detalja o pjesmi “Mirjana”? Postoji li neka posebna priča iza nje?

“Mirjana” je pjesma o mojoj majci, koja je, nažalost, preminula prije pet godina. To je moj spomenik njoj i znak zahvalnosti za ljubav koju mi je pružala - kao svaka majka koja bezuvjetno voli svoje dijete. Pjesma govori i o teškoj trudnoći i o rođenju djeteta koje se dugo čekalo. Pjevam i repam iz perspektive tog djeteta. To je vrlo osobna pjesma, ali sam sretan što su se mnogi u njoj pronašli.

24SATA Zagreb: Reper Coby | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S kim vam je bilo najdraže surađivati dosad i zašto?

Svaka suradnja nosi nešto drugačije. Ne bih izdvajao jednu osobu jer sam od svake naučio nešto novo - i glazbeno i ljudski. Najljepše je kad se energije poklope i kad projekt nastane prirodno, bez forsiranja.

Često nastupate sa Senidah, kako je došlo do te suradnje?

Sa Senidah surađujem već gotovo deset godina. U istoj smo izdavačkoj kući, Bassivity Digital, i nekako smo rasli zajedno kroz taj period. Suradnja je došla spontano - prepoznali smo sličnu energiju i senzibilitet.

Koji od objavljenih hitova vam je najviše prirastao srcu i zašto?

Iskreno, najviše su mi prirasle srcu pjesme koje su nastale iz najtežih perioda. One možda nisu uvijek najveći komercijalni hitovi, ali su meni osobno najvažnije. To su pjesme u kojima sam bio potpuno ogoljen i iskren.

Kako provodite slobodno vrijeme kad niste u studiju ili na turnejama?

Kad nisam u studiju ili na turneji - uglavnom sam u studiju. Glazba mi je i posao i terapija i hobi. Naravno, trudim se da provedem vrijeme s obitelji i bliskim ljudima, jer bez tog balansa nema ni dobre glazbe.

U čemu vam obitelj najviše pruža podršku u karijeri, a možda i inspiraciju za pjesme?

Obitelj mi daje stabilnost i snagu. Kad znaš da imaš ljude koji stoje iza tebe bez obzira na uspjeh ili pad, onda si mirniji i sigurniji. Mnogo mojih pjesama direktno ili indirektno vuče inspiraciju iz obiteljskih odnosa i emocija.

Je li privatni život utjecao na vaš glazbeni izričaj?

Apsolutno. Sve što sam prošao privatno, direktno je utjecalo na glazbu. Ne umijem odvojiti ta dva svijeta. Kad se dogodi nešto veliko - lijepo ili bolno - to se prije ili kasnije pretvori u pjesmu.

Kako balansirate privatni život s karijerom?

Nije uvijek lako. Glazba traži puno vremena i energije. Ali naučio sam da, ako ne odvojiš vrijeme za sebe i svoje ljude, izgubiš balans. Trudim se biti prisutan i u privatnom i u poslovnom životu, koliko god je to moguće.

Koji vam je najveći san što se glazbe tiče?

Da moja glazba traje, da se sluša i za 10, 20 godina. Nije stvar samo u velikim brojkama, već u tome da ostane autorski trag...