Srpski reper stiže u Hrvatsku na premijeru filma koji je 'snimao' u zatvoru: 'Tamo sam imao mir'

I dok se splitska publika priprema za premijeru filma o životu folk zvijezde Ace Lukasa, zagrebačku publiku očekuje jedna druga glazbena biografija. U Hrvatsku stiže film o životu srpskog repera Stefana Đurića Raste (33) pod nazivom '3211'.

Hrvatska premijera filma o popularnom treperu zakazana je za 7. studenog u zagrebačkom City Centeru one East, a najavljen je i Rastin dolazak.

- Samo u filmu '3211' ćete imati priliku čuti pjesme s istoimenog albuma koji je Rasta napisao upravo u zatvorskoj jedinici pod brojem 3211 - stoji u objavi koju je Rasta podijelio na svom Instagram profilu.

Ovaj glazbeno-biografski triler je nakon prvog vikenda prikazivanja u Srbiji dospio na prvo mjesto najpopularnijih, a film se emitira i u kino dvoranama u Švedskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj te Bosni i Hercegovini. U Hrvatsku stiže nakon brojnih upita i komentara domaće publike koja željno iščekuje početak prikazivanja i kod nas.

Film je inspiriran Rastinim boravkom u zatvoru kada je pjevač radi nelegalnog držanja opojnih droga bio u zatvoru tri mjeseca. Reper je nakon toga proveo još godinu dana u kućnom pritvoru, nakon što je objasnio da je sporna količina droge bila za osobnu upotrebu.

- Iz zatvora sam izašao sa sedam napisanih pjesama, onda sam ih snimio i razmišljao sam kako to da predstavim multimedijalno. Odlučili smo to napraviti preko filma, a ne preko spotova, a to je nekako došlo prirodno. U zatvoru sam ipak imao taj socijalni mir, čim sam iz njega izašao sa sedam pjesama, a i stvarane su u jednom drugačijem ambijentu. Bilo je interesantno i specifično, a ja mislim da se to može i čuti - rekao je Rasta u jednom intervjuu.

Postajala je i ideja da se u jednoj od scena pojavi Rastina bivša supruga pjevačica Ana Nikolić (45), no to se ipak nije realiziralo.