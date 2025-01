Eurovizijska predstavnica u vezi sa srpskim treperom? Snimka kruži Internetom: 'Sretni su...'

Pjevačica Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, i treper Igor Panić, poznat kao Nucci, navodno već nekoliko mjeseci uživaju u ljubavnoj vezi.

- Istina je da su Teya Dora i Nucci dugo bili samo prijatelji. Ona nikad nije skrivala da joj je on najzgodniji glazbenik na javnoj sceni, pa je čak znala reći da bi se odmah udala za njega. Iskrice između njih oduvijek su bile prisutne, o tome se pričalo iza kulisa, ali nikad to nisu htjeli potvrditi ni demantirati. Uvijek su tvrdili da su samo prijatelji. Kad su započeli vezu, odlučili su to čuvati u tajnosti, pa su o njihovoj romansi znali samo najbliži - ispričao je izvor, navodi Blic.

Par je navodno sve češće viđen zajedno na istim događanjima, a nedavno su prisustvovali proslavi na kojoj je nastupao njihov prijatelj Devito. Prema riječima svjedoka i kako prenose srpski mediji, djelovali su jako blisko, a društvenim mrežama kruži takva i snimka.

- Na toj su zabavi djelovali jako sretno. Strastveno su se grlili pred svima, što je otkrilo da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Čini se da ih više nije briga što drugi misle. Stvarno su lijep par – mladi, uspješni, neka uživaju - dodao je izvor.

Iako su novinari pokušali kontaktirati Teya Doru i Nuccija za komentar, oni se nisu odazvali na pozive. Teodora je ranije otvoreno govorila o simpatijama prema kolegi.

- Udala bih se za Nuccija! (smijeh) Moj idealan spoj bio bi kod kuće, uz film i razgovor, neka opuštena varijanta, bez izlazaka - izjavila je nedavno Teya Dora, prenosio je Kurir.