Voditelj srpske emisije 'Novo jutro', Predrag Sarapa (52) navodno je snimljen kako razmjenjuje romantične poruke na Instagramu s nepoznatom osobom, ali i opušteno pretražuje po portalima, a sve to za vrijeme intervjua s tamošnjom premijerkom Anom Brnabić.

- To je budalaština. Fotomontaža, stalno mi to rade. Niti se ja vidim na fotografiji, niti se ja dopisujem za vrijeme trajanja programa - demantirao je za srpski Blic, no snimke mu ne idu prilog.

Iako je Sarapa sve tvrdnje rezolutno opovrgnuo, komičnih komentara na Twitteru ne nedostaje:

- 'Prvi poljubac davno zaboravljen', 'Kad vidim da je na mobitelju usred emisije, dala bih mu momentalno otkaz', 'Dobro jutro, smo da se ispovraćam' - pisali su.

U videu se jasno vidi da je Sarapa koristio mobitel tijekom emisije, no trenutak o kojem svi govore teško je zapaziti u verziji koju je na YouTube postavila njegova TV kuća.

Na fotografiji koja kruži društvenim mrežama, nepoznata osoba upitala je voditelja 'Je l' to pravi poljubac', na što je voditelj dao potvrdan odgovor. U isto to vrijeme predsjednica srbijanske vlade Ana Brnabić odgovarala je na jedno od pitanja.

