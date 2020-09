Srpskoj pjevačici prijeti zatvor zbog prisluškivanja generala

Koliko će kazna za Ljupku biti teška, ovisi o motivima, objektivnim razlozima, olakotnim okolnstima i 'životnim razlozima' zbog kojih je prisluškivala Dragišu

<p>General policije <strong>Dragiša Simić </strong>(50) i pjevačica <strong>Ljupka Stević</strong> (35) već su nekoliko dana na meti priča zbog skandala koji je nastao u Beogradu. Ljupka mu je zbog njegove nevjere porazbijala dva automobila, a tvrdi kako ju je prevario s tri maloljetnice.</p><p>Prethodno je Ljupka prisluškivala svog partnera. Postavila je bubicu i snimku učinila dostupnu javnosti. Srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3537031/ljupka-zbog-prisluskivanja-generala-moze-da-ode-u-zatvor-pevacica-ce-morati-da-plati-milione-a-samo-je-ovo-moze-spasiti" target="_blank">Kurir</a> piše kako bi mogla dobiti i do godinu dana zatvora i novčanu kaznu ako se dokaže krivično djelo. Ukoliko se snimka daje na korištenje medijima, tada je kazna zatvora i do tri godine. A koliko će kazna za Ljupku biti teška, ovisi o motivima, objektivnim razlozima, olakotnim okolnostima i 'životnim razlozima' zbog kojih je prisluškivala Dragišu. Kada se sve uzme u obzir, kazna može biti ublažena.</p><p>- Sud uglavnom ima više razumijevanja prema ženama ili muževima, odnosno prema osobama koje su iz emotivnih razloga učinili takvo što. To ne znači da neće biti kažnjeni, već da će njihova kazna biti nešto blaža nego kada bi netko prisluškivao iz koristoljublja - pojasnio je za srpske medije odvjetnik <strong>Svetozar Vujačić</strong>.</p><p>Podsjetimo, Ljupka je u policiji navodno izjavila kako je oštetila automobile pod utjecajem lijekova. Dragiša tvrdi kako nije prisustvovao događaju. </p><p>- Slušala sam razne bljuvotine s njegove strane. Dovoljne da sebi kažem 'ne, idemo dalje'. Vrijeme je da nađem nekog zrelog i ozbiljnog čovjeka i stvorim svoju bajku o kojoj sam maštala. Ovo što sama preživljavam je horor - ispričala je Stević za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3532849/ljupka-stevic-otkrila-kako-je-bivsi-vara-postavila-prisluskivac-u-kola-a-kada-je-cula-bljuvotine-nije-mogla-da-veruje" target="_blank">srpske medije</a>. Pjevačica je nakon skandala dobila zabranu prilaska, a oduzete su joj i dvije puške.</p>