'Srušili' Međerala: Ekipa s mora u Potjeri osvojila 294.000 kuna

Dosadašnji rekordni iznos je bio 250.000 kuna, a osvojila ga je tročlana ekipa prije pet godina, kada su uspjeli pobijediti Deana Kotigu. Uigrani majstori sada su 'srušili' i Krešimira Sučevića Međerala

<p>Večeras je uigrani tim majstora s mora osvojio rekordni iznos u kvizu 'Potjera'. Puljanin <strong>Marko Veizović</strong>, Zadranin <strong>Julije Žigo</strong>, Splićanin <strong>Robert Lojpur</strong> i Dubrovčanin <strong>Antonio Mustahinić</strong> u 954. emisiji HTV-ova kviza nadmašili su lovca <strong>Krešimira Sučevića Međerala</strong> i osvojili 294.000 kuna, odnosno 73.500 kuna po natjecatelju.</p><p>- Ekipa je najbolje pokazala kako se igra ovaj kviz: uz odlično znanje, kontrolirani rizik, timsku suradnju i izvrsnu igru u završnoj potjeri. Mislim da je najveći kvizaški dobitak ove Potjere to što su ekipi gotovo jednako doprinijeli iskusni znalac poput Roberta Lojpura i mladić poput Antonija Mustahinića. Nevjerojatno izbalansiran tim - rekao je urednik 'Potjere' <strong>Igor</strong> <strong>Grković </strong>za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/briljantna-ekipa-pobijedila-kresu-i-osvojila-dosad-rekordan-iznos-u-potjeri-1433683" target="_blank">Večernji list</a>.</p><p>Naime, u završnoj Potjeri u dvije su minute imali 16 točnih odgovora, a Krešo nije znao svoja tri odgovora. No ekipa je to uspješno riješila zahvaljujući Lojpuru. </p><p>- Dečkima nemam što prigovoriti, drago mi je da nose rekordni iznos i da HTV neće morati zbog ovog povisiti pretplatu. Žao mi je što se više nećemo vidjeti ovdje - rekao je Krešo.</p><p>Dosadašnji rekordni iznos je bio 250.000 kuna, a osvojila ga je tročlana ekipa prije pet godina, kada su uspjeli pobijediti <strong>Deana Kotigu</strong>. </p><p> </p><p> </p><p> </p>