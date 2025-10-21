Stamos iz 'Pune kuće' o bivšem suprugu svoje TV žene: 'On je užasan narcis, Lori je shrvana...'

Prilikom gostovanja u podcastu 'Good Guys', poznati glumac John Stamos iznio je svoje mišljenje o bivšem suprugu svoje prijateljice i kolegice Lori Loughlin. Osom na njihovu rastavu, osvrnuo se i na skandal u vezi upisa na fakultet u kojem je bračni par sudjelovao.

Glumica i modni dizajner Mossimo Giannulli u braku su proveli 27 godina, a zajedno imaju dvije kćeri i sina. Poznati 'ujak' Jessie iz serije 'Puna kuća' oštro je iskritizirao bivšeg supruga svoje prijateljice: 'Nikada više neću razgovarati s njim', nazivajući ga 'užasnim narcisom'.

Stamos je voditeljima podcasta, Joshu Pecku i Benu Sofferu, objasnio koliko mu je teško gledati prijateljicu u lošem stanju: 'Što god da joj je učinio, slomilo ju je do srži. Godinama je trpjela mnogo toga zbog tog tipa'. 'Puno toga znam i bio sam uz nju kroz sve to', priznao je Stamos.

Foto: Insagram/screenshot

'Ona je žena koja je svoj život živjela kao dobra osoba, dobra majka i dobra supruga', rekao je glumac dodavši: 'Sve to znam kao činjenicu. Sada je bačena u ovu rastavu koja joj uništava obitelj na taj način. Mrzim gledati kako prolazi kroz to', rekao je glumac koji svoju prijateljicu te 'televizijsku ženu' poznaje već 40 godina te istaknuo: 'Znam da je jednostavno shrvana'.

Osim toga, poznati glumac prokomentirao je skandal u koji je bio upleten bivši bračni par. Cilj im je bio da njihove dvije kćeri upišu Sveučilište Južne Kalifornije, a u tu svrhu su trebale biti lažne članice veslačkog tima. Glumica je priznala da je sudjelovala u uroti te je, zbog osude, 2020. godine morala provesti u zatvoru skoro dva mjeseca. Njen je, sada bivši, suprug bio osuđen na pet mjeseci zatvorske kazne.

Stamos je rekao kako ne želi ulaziti u to koliko je veze Loughlin sa svime imala ističući kako zna da nije. Otkrio je i kako se njegova kolegica snašla tijekom služenja zatvorske kazne. Rekla mu je da je tamo upoznala mnogo dragih žena te da su imale čitateljski klub.

Loughlin je prošle godine u intervjuu za 'First For Women' izjavila kako se svi kroz život suočavamo s preprekama te da život nije jednostavan. Dodala je kako svi čine greške, no važno je biti uporan.