Sjećate ih se? Evo gdje su danas glumci iz 'Pune kuće': Obilježili su ih skandali, zatvor, ovisnosti

'Puna kuća', odnosno 'Full house', mnogi su pratili na domaćim kanalima gdje se vrtjela godinama. U SAD-u se počela emitirati 1987. godine, a završila je 1995. Imala je osam sezona i 192 epizode, a glumci iz poznate serije su se od tad puno promijenili...

FULL HOUSE (1987) - ASHLEY OLSEN - BOB SAGET - JOHN STAMOS - DAVE COULIER - JODIE SWEETIN - CANDACE CAMERON BURE. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Loughlin bila u zatvoru

Lori Loughlin, glumica koju mnogi pamte po ulozi 'tete Becky', prije nekoliko dana proslavila je 60. rođendan. No, imidž brižne i dobre majke, supruge i tete, raspršio se 2019. godine kada se našla usred skandala. Tada su to tužitelji nazvali 'najvećom prijevarom vezanom uz upise na sveučilišta u američkoj povijesti'.

Među brojnim bogatašima koji su bili uključeni u skandal našla se i Lori Loughlin, ali i glumica Felicity Huffman, poznata po ulozi iz 'Očajnih kućanica'. Oni su bili optuženi za sudjelovanje u zavjeri koja je uključivala varanje na maturi i isplatu čak 25 milijuna dolara mita da se njihova djeca upišu na poznata američka sveučilišta kao što su Yale, Georgetown i Sveučilište Južne Kalifornije. Loughlin je provela dva mjeseca i platila kaznu nakon što je priznala da je kriva za plaćanje mita za upis svoje dvije kćeri na fakultet.

FILE PHOTO: Actor Lori Loughlin and her husband Mossimo Giannulli leave the federal courthouse in Boston | Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ona i njezin suprug platili su 500.000 dolara da bi njihove kćeri upale na Sveučilište Južne Kalifornije.

Prije nekoliko mjeseci je za strane medije rekla da 'samo treba nastaviti dalje'.

- Svi imaju dobre i loše periode. To je život. Mislim da se samo treba sabrati. Nitko nikada nije rekao da će život biti lagodan, ima ljepote u njemu, ali i ružnih stvari - poručila je Lori. Iako tada nije otvoreno pričala o skandalu, poručila je da u njezinoj obitelji nema zlopamtila.

FILE PHOTO: Actress Lori Loughlin, and her husband, fashion designer Mossimo Giannulli leave the federal courthouse after a hearing on charges in a nationwide college admissions cheating scheme in Boston | Foto: JOSH REYNOLDS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Svi smo bili u poziciji da tražimo oprost, ali da ga zatražimo, moramo ga naučiti i dati - poručila je.

Lori se i nakon skandala vratila glumačkoj karijeri, a ove se godine pojavila u serijama 'Ted' i 'Curb Your Enthusiasm'.

John Stamos išao na odvikavanje

Njezin televizijski suprug i mnogima omiljeni lik, ujak Jesse, odnosno John Stamos, također je prošao teške trenutke u svom životu. On je 2015. uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola te se ubrzo nakon toga prijavio u centar za odvikavanje od ovisnosti u kojem je proveo mjesec dana.

Kad je izašao, bilo mu je bolje, no mjesec dana nakon toga preminula mu je majka, što ga je jako pogodilo.

FULL HOUSE | Foto: ABC Photo Archives

- Bila je to prekretnica. Ili nastaviš putem na kojem jesi, jer je zabavan, ili kreneš putem u kojem te čekaju mogućnosti i dobri ljudi, to je ključ - opisao je tada. Ali život je krenuo na bolje za simpatičnog glumca, a njegova ljubavna priča s Caitlin McHugh mnogi nazivaju i jednom od najslađih.

Stamos i model upoznali su se 2015. godine na snimanju epizode serije 'Zakon i red', no tada nisu 'kliknuli' jer je Caitlin viđala nekoga. Ponovno su se susreli na snimanju 'Fuller House', nastavka 'Pune kuće'. Njezina prijateljica se pojavila u seriji, pa je Caitlin došla gledati. Nakon tog susreta je počela njihova romansa, a dvije godine kasnije, u listopadu 2018., John ju je zaprosio nasred Disneylanda.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Kada je Caitlin rodila, John je bio presretan jer je dugo vremena htio postati otac.

Nedavno je pohvalio svog terapeuta za kojeg smatra da mu je 'spasio život'. Između ostalog, on mu je pomogao i da se otrijezni.

Hulu's 'UnPrisoned' Season 2 New York Premiere | Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Glumac se pojavio u drugoj sezoni serije 'UnPrisoned' na platformi Hulu i to baš u ulozi terapeuta, a kako tvrdi, inspiraciju je vukao upravo iz vlastitog iskustva.

Dave Coulier borio se s alkoholizmom

Simpatičnog prijatelja Joeyja iz 'Pune kuće' utjelovio je Dave Coulier, koji je također prije nekoliko godina priznao da se borio s alkoholizmom.

- Bio sam pijanac. Da. Alkoholičar. Bio sam duša svake zabave. A ovo su ozljede koje mi je alkohol dao. Bio sam 'zabetoniran' i pao sam niz neke stepenice - napisao je na Instagramu 2022. godine i tako obilježio dvije godine kako je trijezan. Zahvalio je svojoj supruzi i prijateljima koji su ga podupirali od 2020., kada je počeo s odvikavanjem.

Foto: Instagram

- Ja sam volio cugu, ali ona nije voljela mene - dodao je.

Coulier danas vodi podcast o seriji 'Puna kuća' pod nazivom 'Full House Rewind'. U svojim emisijama često ugosti upravo zvijezde serije, a nedavno se sa Stamosom pojavio u humanitarnoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?'

Foto: Instagram

Smrt Boba Sageta sve iznenadila

Prošlog tjedna mu je u goste došao upravo John Stamos te progovorio o pokojnom Bobu Sagetu, koji je preminuo 2022. godine, a utjelovio je samohranog oca Dannyja Tannera.

- Bio je najskromniji egomanijak kojeg sam ikada upoznao - rekao je nedavno Stamos o Sagetu te istaknuo kako s glumcem nije bio dobar sve dok ih obojicu nisu zadesile obiteljske tragedije. Nakon toga su si postali velika podrška.

Stamos je bio među nekoliko ljudi koji su nosili Sagetov lijes na pogrebu. Glumac je prije prerane smrti bio na turneji, a obdukcija je pokazala da je Saget pao i udario glavom u nešto. Nije shvatio to ozbiljno, otišao je spavati i preminuo. U organizmu nije imao tragove alkohola ni droge.

Candance Cameron Bure iznenadila konzervativnim stavovima

A gdje su kćeri? Candance Cameron utjelovila je najstariju, D.J. Tanner. Nakon što se 'Puna kuća' prestala snimati, Cameron se pojavila u još nekoliko serija i filmova, a zatim se povukla na par godina iz svijeta glume jer se htjela baviti svojom obitelji.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Kada se vratila glumi, pojavila se u više od 10 Hallmarkovih filmova, sudjelovala je u 'Plesu sa zvijezdama', a onda je 2022. dobila izvršnu ulogu u 'Great American Media', tvrtki koju je stvorio bivši direktor Hallmarka. Candance je postala direktorica za sadržaj. Međutim, neke njezine izjave su postale sporne, a mnogi su je fanovi proglasili vrlo konzervativnom. Naime, za GAM je govorila kako treba 'sačuvati tradicionalni brak u svojoj srži'.

Iste godine počelo se pričati kako Candance nije više u dobrim odnosima s kolegicom iz serije, 'sestrom' Jodie Sweetin, upravo zbog svojih izjava. Naime, kao njenih izjava o tradicionalnom braku, naišla je na kritike pjevačice JoJo Siwe.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

- Ne mogu vjerovati nakon svega što se dogodilo prije samo nekoliko mjeseci, da ona ne samo da bi napravila film s namjerom da isključi LGBTQIA+, nego bi onda i govorila o tome u tisku. Ovo je nepristojno i vrijeđa cijelu jednu zajednicu ljudi - napisala je Siwa u objavi. U komentarima se javila zatim Sweetin i poručila: 'Znaš da te volim'.

Cameron se nedavno ponovno našla pod povećalom javnosti nakon što je kritizirala otvorenje Olimpijskih igara u Parizu.

- Otkako sam se oglasila oko toga, puno vas me pokušavalo ispraviti i tvrdilo da sporna scena nije interpretacija DaVincijeve 'Posljednje večere', nego slavlje grčkog boga Dioniza, boga požude, ludosti... I dalje ne vidim kako se to odnosi na ujedinjenje cijelog svijeta kroz sportska natjecanja i kako je primjereno da to djeca gledaju. Kako god, ne nasjedam na to - rekla je.

Candance i njen suprug, hokejaš Valeri Bure, upoznali su se 1996. godine. Zajedno imaju kćer i dva sina. Glumica je ranije istaknula da je vjera ono što drži njihov brak tako čvrstim. I dalje se bavi glumom.

Jodie Sweetin godinama se drogirala

Jodie Sweetin najpoznatija je po ulozi srednje kćeri u obitelji Tanner, Stephanie. Imala je tek pet godina kada je krenula glumiti u seriji i odmah je postala zvijezda. No, iza velikog osmjeha krila se teška obiteljska priča. Odgajao ju je ujak jer su joj roditelji bili u zatvoru te joj je i savjetovao da o tome ne priča. Bojao se da će se u javnosti stvoriti priča da je prisiljavaju na glumu kako bi na njoj zaradili.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Kada je imala 13 godina, snimanje serije je prestalo. To joj je jako teško palo, pala je u depresiju, a zatim se odala i ovisnostima. S 14 godina počela je previše piti, a nakon toga je prešla i na droge te godinama koristila ecstasy, crack, kokain... Godinama nije glumila, a cijeli joj se život vrtio oko droge.

S 20 godina je prvi put stala pred oltar, a razvela se nakon četiri godine. Onda se udala ponovno 2007. godine i dobila kćer. Zahtjev za rastavom su supružnici podnijeli već godinu dana kasnije. Još jednu kćer je s trećim suprugom dobila 2012. godine, ali ni taj brak nije trajao dulje od godinu dana.

Četvrtu sreću pronašla je sa svojim terapeutom Mescalom Wasilewskim, za kojeg se udala 2022. godine, nakon pet godina veze.

- Sjajno se slažemo, on je duhovit i pametan i najveća mi je podrška. Stvarno je čaroban - izjavila je tada.

Zadnjih godinu dana vodi podcast, također povezan s 'Punom kućom', zajedno s kolegicom sa seta Andreom Barber koja je u seriji glumila prijateljicu Kimmy Gibbler. U podcastu 'How rude, Tanneritos', ugostile su mnoge glumce iz serije, uključujući Candance Cameron, Lori Loughlin...

Sestre Olsen odustale od glume

Najmlađu sestru, Michelle Tanner, utjelovile su sestre blizanke, Mary-Kate i Ashley Olsen. Imale su samo šest mjeseci kada su počele glumiti i na setu su se izmjenjivale jer su izgledale identično. Nakon toga su počele snimati i filmove u kojima je bilo u fokusu to što su blizanke. Neki od najpoznatijih su 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'.

Foto: YouTube screenshot

Njih dvije odbile su reprizirati ulogu u 'Punijoj kući', nastavku koji je snimao Netflix 2016. godine. Ashley je tada izjavila kako je posljednji put bila pred kamerama sa 17 godina i da se više ne osjeća ugodno u tom poslu. Mary-Kate je pak objasnila da bi sve palo na nju jer sestra više ne želi glumiti.

The Met Gala 2018 “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Umjesto glume, danas se bave dizajnu i modom. No, u glumačkom svijetu ostala je još jedna Olsen sestra, Elizabeth, koja se proslavila ulogama u Marvelovim filmovima.