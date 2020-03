Stani, Hakija, pa nije poljubac čakija da od njega toliko bježiš

Konjic. Mostić uz potok. Lijep sunčan dan. Voda žubori, ptičice cvrkuću, proljeće je u zraku. Na mostu dvoje. Smješkaju se jedno drugome. Čini se da se dobro zabavljaju. Ona zatvara oči i naginje se po poljubac, ali on skreće glavu u stranu i odbija primiti njezin cjelov.

Ova tužna priča nije fikcija. Baš se to dogodilo u zadnjoj epizodi showa “Ljubav je na selu”. George Clooney srednje Bosne, Hakija Špago (41), odbio je poljubiti Nikolinu Sajević (18), mladu mamu iz Viteza.

- Tim potezom me nije povrijedio ni najmanje. Morala sam znati na čemu sam i kako stojim. Pokazati mu da mi se sviđa. Nije uspjelo - iskreno će nam Nikolina, koja se jednog dana želi ostvariti kao pjevačica. No dok to ne dođe, vratimo se mi još malo na Hakiju.

- Nikad mi se nije dogodilo da me neki frajer odbije. Prvi put je s Hakijom - kaže nam pomalo šokirana Nikolina, koja misli i da zna zašto je Hakija odbio njezin vrući poljubac.

- Možda je već dulje sam, osamljen, bez ženskog društva, pa se nije mogao naviknuti na toliki broj žena u kući - Nikolinina je teorija.

A što o svemu kaže Hakija? Bježi li i inače od žena?

- Ne mogu reći da bježim, ali moram priznati da sam imao zanimljiv ljubavni život i puno djevojaka. I više sam u životu ostavljao djevojke nego što su one ostavljale mene - priča Hakija u jednom glasu. Zanimalo nas je i kakve su bile bivše žene u Hakijinu životu...

- Bilo je tu puno lijepih žena, ali koje se karakterno ni po čemu nisu isticale, a ljepota nije uvijek presudna. Ljepota je samo faktor koji nas privlači, ali karakter zadržava - kaže nam Hakija. Ali ‘ajmo još malo o Nikolini, pjevačici u nastajanju. Dio publike zamjerio je Hakiji 'junačko' povlačenje od poljupca, ali veliki dio je uz njega. Misle da se ponio kao džentlmen.

- Nisam joj želio davati nikakvu lažnu nadu. Ponajviše zbog razlike u godinama - kaže nam Hakija, koji ima i 'tip' cure.

- Žena koja se pojavi u mojem životu morala bi se pronaći u turizmu i ovom vidu biznisa kojim se bavim. Moja buduća suputnica, ljubav, mora biti komunikativna, otvorena, i tu se moramo pronaći, poklapati. Jednostavno mi je ta djevojka moj oslonac, podrška, potpora, a onda s takvom osobom samo mogu napredovati, što mi je cilj - rekao nam je jednom prilikom Hakija.

A svoj tip muškarca ima i Nikolina. Za nju su, kako nam je ispričala, stariji frajeri uvijek zgodniji od mlađih. A moraju biti i dobri i pošteni očevi, jer ona iz propalog braka ima jednogodišnje dijete koje je centar njezina svijeta. A dok Gospodin Savršeni ne naiđe (tko zna, možda je i ondje vidimo), mlada dama ima velike planove.

- Cilj je, kako sam već rekla, postati poznata pjevačica. Pjevam od svega pomalo: narodno, strano, domaće... Ma mogu baš sve - kaže nam.

