'Stanje je bilo sve lošije, a htio sam i malo estetski to riješiti'

Podvrgnuo sam se rekonstruktivnoj operaciji nosa. Vremenom mi se pogoršalo disanje, a malo sam htio i estetski popraviti. Dogovorio sam se s profesorom Ninkovićem da se operiram u Munchenu. Loše sam disao i već mi je to počelo smetati. Malo smo mijenjali hrskavice, malo se i estetski promijenilo, ali je uglavnom bitno disanje. Odlučio sam da to napravim u siječnju, u mjesecu kad sam slobodan. I tako je i bilo, rekao je poznati BiH pjevač Halid Bešlić (65) koji je prije nekoliko dana podvrgnut operaciji.nosa za Dnevni Avaz

Sa zahvatom je sve prošlo dobro i Halid je već pušten na kućnu njegu.

- Operacija s pripremom je trajala tri i pol sata. Boli me, otekao sam, ali bit ću dobro - rekao je pjevač.

Iako je tek sišao sa operacijskog stola. Halid već razmišlja o novim nastupima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Meni je bitno da se fino odmorim i da ovo saniram do kraja siječnja. Možda ću u veljači nešto svirati, a od ožujka imamo zakazane velike nastupe. A što se pjevanja tiče, ja sad mogu pjevati. Bitno je da se povuče otok. Još sam začepljen, ali i ovakav kakav jesam, osjećam da sam dobar. Imam puno otoka, a to zatvara ove prolaze.- rekao je Halid.

Nedvano je pjevač postao prava internet senzacija. Pretraživalo ga se od Australije do Kanade, a sve zbog Zllatana Ibrahimovića koji je objavio video kako se sprema za trening uz Halidovu pjesmu.

- Zlatana osobno ne znam, ali poznajem njegovog oca. Sa Zlatnom sam se čuo telefonom kad je igrao u Interu. Otac mu je koju godinu stariji od mene, pjevao je i on. U Švedskoj smo se nekoliko puta vidjeli kad je Zlatan još bio dijete. Simpatičan je Zlatan kako je on to fino složio, ima stila za zezanje - rekao je dobre volje Halid za kraj...